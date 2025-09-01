T.C.

ANKARA 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN



DOSYA NO : 2024/615 Esas

KARAR NO : 2025/169

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık NURULLAH MURADI (Haşim ve Said Bibi oğlu, 01/01/2002 AFGANİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı) hakkında mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/02/2025 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Sanığın dosyadaki bilinen adreslerine mahkememiz kararı tebliğ yapılamamış ve yeni adresi de tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın sanığa ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize bizzat yada bulunduğu yer adliyesi nöbetçi mahkeme kanalıyla istinaf dilekçesi verebileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

