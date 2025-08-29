T.C.PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/96 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi İncirli Mahallesi
ADA NO : 1077 ada 64 parsel
VASFI : Yol
MALİKİ :
Ahmet FISTIK
Ali FISTIK
Ali TEKE
Ayşe TEKE
Besime ÜSTEL
Çiçek İSKANLI
Doğan FISTIK
Döne FISTIK
Elif FISTIK
Fatma TEKE
Feyzullah TEKE
Hüseyin TEKE
Hüsne TEKE
Mehmet FISTIK
Mehmet TEKE-
Mustafa FISTIK-
Mustafa FISTIK
KAMULAŞTIRMA ALANI : 536,33 m²
DURUŞMA TARİHİ : 12/11/2025
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/96 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/08/2025
