T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/96 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;

BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi İncirli Mahallesi

ADA NO : 1077 ada 64 parsel

VASFI : Yol

MALİKİ :

Ahmet FISTIK

Ali FISTIK

Ali TEKE

Ayşe TEKE

Besime ÜSTEL

Çiçek İSKANLI

Doğan FISTIK

Döne FISTIK

Elif FISTIK

Fatma TEKE

Feyzullah TEKE

Hüseyin TEKE

Hüsne TEKE

Mehmet FISTIK

Mehmet TEKE-

Mustafa FISTIK-

Mustafa FISTIK

KAMULAŞTIRMA ALANI : 536,33 m²

DURUŞMA TARİHİ : 12/11/2025

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/96 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/08/2025

