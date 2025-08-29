T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/94 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi İncirli Mahallesi
ADA NO : 1076 ada 165 parsel
VASFI : Yol
MALİKİ : Ahmet FISTIK-
Ali FISTIK
Ayşe TEKE
Besime ÜSTEL
Çiçek İSKANLI
Doğan FISTIK
Döne FISTIK
Elif FISTIK
Fatma TEKE
Feyzullah TEKE
Güllü FISTIK
Hüseyin TEKE
Hüsne TEKE
Mehmet FISTIK
Mehmet TEKE
Mustafa FISTIK
KAMULAŞTIRMA ALANI : 4.221,32 m²
DURUŞMA TARİHİ : 12/11/2025
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/94 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/08/2025
Basın No:ILN02284995
#ilan.gov.tr