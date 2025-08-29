T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/94 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;

BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi İncirli Mahallesi

ADA NO : 1076 ada 165 parsel

VASFI : Yol

MALİKİ : Ahmet FISTIK-

Ali FISTIK

Ayşe TEKE

Besime ÜSTEL

Çiçek İSKANLI

Doğan FISTIK

Döne FISTIK

Elif FISTIK

Fatma TEKE

Feyzullah TEKE

Güllü FISTIK

Hüseyin TEKE

Hüsne TEKE

Mehmet FISTIK

Mehmet TEKE

Mustafa FISTIK

KAMULAŞTIRMA ALANI : 4.221,32 m²

DURUŞMA TARİHİ : 12/11/2025

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/94 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/08/2025

