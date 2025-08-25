T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NUMARALARI:

2025/317-318-319

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Mahkememizin 2025/317 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Hasanbaba Köyü, 121 Ada, 9 ve 97 parsel, malikinin: Haydar Develi ve Ali Develi olduğu,

2-Mahkememizin 2025/318 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Çay Mahallesi, 673 Ada, 1 parsel, malikinin: Mustafa İnan olduğu,

3-Mahkememizin 2025/319 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Çay Mahallesi, 675 Ada, 35 parsel, malikinin: Huriye Yurdakul olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin TEDAŞ Genel Müdürlüğü olduğu,

-Malikin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

-Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

-Davalı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini Mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.21.08.2025

