T.C.

TOMARZA

İCRA DAİRESİ

2024/43 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/43 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: ihalesi yapılacak olan taşınmazKayseri İl, Tomarza İlçe, 3.MINTIKA Mahalle/Köy, 806 Ada, 5 Parselde bulunan tarla niteliğindeki taşınmazdır.

Adresi: 3.Mıntıka Mahallesi 806 Ada 5 Parsel Tomarza / KAYSERİ

Yüzölçümü: 15.561,23 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 3.890.307,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: ihalesi yapılacak olan taşınmaz Kayseri İl, Tomarza İlçe, 3.MINTIKA Mahalle/Köy, 816 Ada, 2 Parseldde bulunan tarla niteliğindeki taşınmazdır.

Adresi: 3.Mıntıka Mahallesi 816 Ada 2 Parsel Tomarza / KAYSERİ

Yüzölçümü: 1.789,44 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 536.832,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 14:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İhalesi yapılacak olan taşınmaz Kayseri İl, Tomarza İlçe, 3.MINTIKA Mahalle/Köy, 790 Ada, 9 Parselde kayıtlı bulunan tarla niteliğindeki taşınmazdır.

Adresi: 3.Mıntıka Mahallesi 790 Ada 9 Parsel Tomarza / KAYSERİ

Yüzölçümü: 2.286,83 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 686.049,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 14:02 Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 14:02 Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 14:02

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İhalesi yapılacak olan taşınmaz Kayseri İl, Tomarza İlçe, 3.MINTIKA Mahalle/Köy, 829 Ada, 12 Parselde kayıtlı bulunan tarla niteliğindeki taşınmazdır.

Adresi: Tomarza / KAYSERİ

Yüzölçümü: 1.834,52 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 550.356,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 14:01

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İhalesi yapılacak olan taşınmaz Kayseri İl, Tomarza İlçe, 3.MINTIKA Mahalle/Köy, 777 Ada, 3 Parselde kayıtlı bulunan tarla niteliğindeki taşınmazdır.

Adresi: 3.Mıntıka Mahallesi 777Ada 3 Parsel Tomarza / KAYSERİ

Yüzölçümü: 707,78 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 212.334,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 14:00 Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 14:00 Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 14:00

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İhalesi yapılacak olan taşınmaz Kayseri İl, Tomarza İlçe, 3.MINTIKA Mahalle/Köy, 846 Ada, 8 Parselde kayıtlı bulunan tarla niteliğindeki taşınmazdır.

Adresi: 3.Mıntıka Mahallesi 846Ada 8 Parsel Tomarza / KAYSERİ

Yüzölçümü: 3.313,01 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 993.903,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 14:01

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İhalesi yapılacak olan taşınmaz Kayseri İl, Tomarza İlçe, 3.MINTIKA Mahalle/Köy, 828 Ada, 3 Parselde kayıtlı bulunan tarla niteliğindeki taşınmazdır.

Adresi: Tomarza / KAYSERİ

Yüzölçümü: 1.133,55 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 362.736,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 14:01

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İhalesi yapılacak olan taşınmaz Kayseri İl, Tomarza İlçe, 3.MINTIKA Mahalle/Köy, 883 Ada, 14 Parselde kayıtlı bulunan tarla niteliğindeki taşınmazdır.

Adresi: 3.Mıntıka Mahallesi 883Ada 14 Parsel Tomarza / KAYSERİ

Yüzölçümü: 3.836,96 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 1.151.088,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 14:01

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İhalesi yapılacak olan taşınmaz Kayseri İl, Tomarza İlçe, 4.MINTIKA Mahalle/Köy, 1613 Ada, 5 Parselde kayıtlı bulunan tarla niteliğindeki taşınmazdır.

Adresi: 4 Mıntıka Mahallesi 1613Ada 5 Parsel Tomarza / KAYSERİ

Yüzölçümü: 8.981,29 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 1.347.193,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 14:01

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: halesi yapılacak olan taşınmaz Kayseri İl, Tomarza İlçe, 4.MINTIKA Mahalle/Köy, 1618 Ada, 2 Parselde kayıtlı bulunan tarla niteliğindeki taşınmazdır.

Adresi: 4 Mıntıka Mahallesi 1618Ada 2 Parsel Tomarza / KAYSERİ

Yüzölçümü: 3.579,92 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 1.073.976,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 14:00 Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 14:00 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

