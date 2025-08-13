T.C. ÇAYKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/13 Ort. Gid. Satış 16/06/2025 İLANEN TEBLİGAT

Adresi tespit edilemeyen ve en son adresleri/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ olan ve tebligat yapılamayan

1-) HİSSEDAR: OSMAN HÜSEYİN BAŞAL

T.C. Kimlik No : 293*****716,A******* ve Hil********* 'dan olma.14/12/1978 doğumlu. Trabzon İli Dernikpazarı İlçesi Zincirlitaş mahallesi nüfusuna kayıtlı.

2-) HİSSEDAR: ABDULMECİT MUSTAFA BAŞAL

T.C. Kimlik No : 293*****870,A******* ve Hil********* 'dan olma. 08/01/1980 doğumlu. Trabzon İli Dernekpazarı İlçesi Zincirlitaş mahallesi nüfusuna kayıtlı.

3-) HİSSEDAR: MERYEM FATİMA BAŞAL

T.C. Kimlik No : 292*****040,A******* ve Hil********* 'dan olma.18/07/1976doğumlu. Trabzon İli Dernekpazarı İlçesi Zincirlitaş mahallesi nüfusuna kayıtlı.

Hissedarı bulunduğunuz Trabzon İli Dernekpazarı İlçesi Zincirlitaş Mahallesi Mezreler mevkii 127 ada 29 nolu parselin (Tapu kaydında taşınmaz niteliği4 Katlı Kargir Ev ve Fındık Bahçesi , 1.521,67 m² yüzölçümlü,) kıymet taktiri bilirkişilerce arazi ve üzerindeki bina bedeli olarak toplam 5.643.730,12.-TL taktir edilmiştir.

Yukarıda yazılı Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarına karşı süresi içerisinde ilgili Mahkemeye Kıymet Taktirine itiraz davası açılmadığı veya açılıp Memurluğumuza bildirilmediği taktirde, raporları aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılması)

