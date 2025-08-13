T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/405 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/405 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Kepez İlçe, BEŞKONAKLILAR Mahalle/Köy, 27000 Ada, 1 Parsel (10.171,00 m2) arsa nitelikli taşınmazın 125/10171 hissesi satılacaktır.

Adresi : Beşkonaklılar Mahallesi, 4418 Sokak, No:36/1-2-3-4-36A-36B, Kepez / ANTALYA

Kıymeti : 5.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 11:20

04/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02273912

#ilan.gov.tr