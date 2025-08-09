KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa İli Kestel Belediye Başkanlığından:

1) Kestel Belediye Meclisinin 04.11.2024 tarih ve 202 sayılı kararlarına istinaden İlçemiz Vani Mehmet Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 325 ada 240 parsel nolu taşınmaz üzerinde kat karşılığı inşaat yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak teklif etmesi öngörülen asgari 250.000,00.TL belirlenen bedelin artırımı suretiyle en yüksek teklif veren üzerine ihale edilecektir.

2) Vaziyet planına göre paylaşım listesinde idare ve yüklenici arasında paylaşım aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

İDARE ADA/

PARSEL BLOK NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO 325/240 A 1,3,5,10,11,16 ve18 ( 7 adet ) B 1,3,8,10,11 ve 16 (6 adet ) 325/240 C 1,3,8,10,14,16,17 (7 adet ) Not Vani Mehmet Mah.325 ada 240 Parsel Paylaşım listesinde belirtilmiştir.

YÜKLENİCİ ADA/

PARSEL BLOK

NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO 325/240 A 2,4,6,7,8,9,12,13,14,15,17 (11 adet) B 2,4,5,6,7,9,12,13,14 ve 15 (10 adet) C 2,4,5,6,7,9,11,12,13,15,18,19 ve 20 ( 13 adet) Not Vani Mehmet Mah.325 ada 240 Parsel Paylaşım listesinde belirtilmiştir.

3) İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğündegörülebilirve 5.000,00-TL(BeşbinTürkLirası)+KDVbedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4) İhale; Kale Mahallesi Cuma Caddesi No:1Kestel/BURSA adresinde bulunan Belediye hizmet binasındaki ENCÜMEN Toplantı Salonunda 20/08/2025 tarihinde saat10:30 da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a-36.maddelerine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

5) İhale 2.Maddede belirtilen vaziyet planında idareye bırakılacak bağımsız bölüm ve alanlara ilave olarak, artırıma esas nakit bedel 250.000,00 TL.nın artırılması ile en yüksek teklifi verenin üzerine bırakılacaktır.

6) İhalenin Tahmin Edilen Bedeli ve Geçici Teminat:

İnşaat yaklaşık maliyeti (takribi bedel): 218.004.322,00 TL (İkiYüzOnsekizMilyondörtbinÜçyüzYirmiikTürk Lirası)

Artırıma esas nakit bedel:250.000,00TL.(İkiyüzellibinTürkLirası)

Buna göre toplam yaklaşık maliyet : inşaat yapım bedeli + artırıma esas nakit bedelin toplamı olan 218.254.322,00 TL (İkiYüzonsekizmilyonikiYüzEllidörtBinüçyüzyirmiiki Türk Lirası) 'dir.

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet 218.254.322,00TL .nın%3ü olan 6.547.629,66 TL (AltıMilyonbeşyüzkırkyedibinAltıYüzYirmidokuzTürkLirasıAltnışaltıKuruş)dur.

7) 1.500 m² toplam inşaat yaptığına dair iş bitirme belgesi

8) İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi/kişilerin hazırlaması gereken belgeleri bildirir şartname Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.

9)İhaleye teklif verecek istekliler, ihale zarflarını 20/08/2025 Çarşamba günü saat 10.00 a kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Halk Bankası Kestel Şubesi

TR TR12 0001 2009 2890 0007 0000 03

