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T.C.

ŞARKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/13 Tereke

MİRASÇI: SEDEF SUNA DURUMLU

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Uyap sistemi üzerinden tespit edilen ve kolluk araştırması sonucunda tespit edilen yurt dışı adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Yapılan tüm adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 16/12/2025 günü saat: 14:00'da Müteveffadan intikal eden bir adet Samsung marka cep telefonu, banka kartları ve anahtarlar bulunan delil poşetindeki terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02272925

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