T.C. ALACA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
ALACA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2025/334 Esas
NURETTİN AKGUŞ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; ÇORUM ili, ALACA ilçesi, ALTINTAŞ mah/köy, 11 Cilt, 28 Aile sıra no, 20 sırada nüfusa kayıtlı, ABDULVAHİT ve HAVA oğlu/kızı, 02/01/1947 dogumlu, İDRİS AKGUŞ - 39085075894'un yaklaşık 30 yıldan beri kayıp olduğu ve kendisinden herhangi bir haber alınamadığını ve kendisine ait bir ize de rastlanılmadığından bahisle, adı geçinin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2025/334 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur. 02/08/2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 39085075894
ADI SOYADI : İDRİS AKGUŞ
BABA ADI : ABDULVAHİT
ANA ADI : HAVA
DOĞUM TARİHİ : 02/01/1947
DOĞUM YERİ : ALACA
İKAMETGAH ADRESİ :
Basın No: ILN02272610
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