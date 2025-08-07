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T.C.

ALACA SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı: 2025/334 Esas

NURETTİN AKGUŞ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; ÇORUM ili, ALACA ilçesi, ALTINTAŞ mah/köy, 11 Cilt, 28 Aile sıra no, 20 sırada nüfusa kayıtlı, ABDULVAHİT ve HAVA oğlu/kızı, 02/01/1947 dogumlu, İDRİS AKGUŞ - 39085075894'un yaklaşık 30 yıldan beri kayıp olduğu ve kendisinden herhangi bir haber alınamadığını ve kendisine ait bir ize de rastlanılmadığından bahisle, adı geçinin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2025/334 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur. 02/08/2025



GAİP

TC KİMLİK NO : 39085075894

ADI SOYADI : İDRİS AKGUŞ

BABA ADI : ABDULVAHİT

ANA ADI : HAVA

DOĞUM TARİHİ : 02/01/1947

DOĞUM YERİ : ALACA

İKAMETGAH ADRESİ :

Basın No: ILN02272610

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