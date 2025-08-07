Örnek No:55*

T.C. ADALAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeli Ada Mahallesi, Refah Şehitleri Caddesi, No: 8, 164 ada 10 parsel sayılı 200,94m² alanlı olup Arsa vasıflıdır. Parsel eğimli bir topografik yapıya sahiptir.

Parselin güney cephesinde Refah Şehitleri Caddesi ve diğer diğer cepheleri komşu parsellerle çevrilidir.

Parsel üzerindeki herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel 164 ada ,1 parselin bahçesi olarak kullanılmaktadır. Parselin çevresi duvar ile çevrilidir.

Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede,2-3 katlı konutlar ayrık nizamlı geneli konut amaçlı kullanılan apartman, müstakil ev ve tarihi yapılardan oluşmaktadır. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta ve üst düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri ve turizm açısından önemli bir bölge özelliğini taşımaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.

Yüzölçümü: 200,94 m2

İmar Durumu: Adalar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.04.2025 tarihli cevabi yazısında özetle;Bakanlık Makamının 12.05.2023 tarihli Olurları ile onaylanan ve 02.05.2024 tarihli Olurları ile de Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi, İstanbul ili, Adalar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının kesinleşen kısmında kalmakta olan Heybeliada 164 Ada 10 Parsel; "Konut Alanı" fonksiyonunda kalmaktadır. 28.07.2023 tarihinde askıya çıkarılan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi, İstanbul ili, Adalar 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın tamamı yönünden İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin yürütmekte olduğu 2023/2413 Esas Sayılı 2025/61 No'lu kararı ile planın iptaline karar verilmiş olup hukuki süreç devam etmektedir." denmektedir.

Kıymeti: 15.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 11:59 Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 11:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 11:59 Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 11:59

04/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02272688

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