T.C. İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2024/728 Esas

Mahkememizin 2024/728 esas 2025/559 karar sayılı dosyasından verilen 26/06/2025 tarihli kararı uyarınca;

Davanın KABULÜNE, Niğde İli, Niğde Merkez İlçesi, Kale Mahallesi/Köyü, Cilt No;12, Hane No;1212, Birey Sıra No;10'da nüfusa kayıtlı Rasim kızı, Munire'den doğma, 03/03/1923 doğum tarihli, 49432613754 T.C. Kimlik no.lu Memnune Sarkut'un T.M.K'nun 35. Maddesine göre 14/12/2002 tarihinden itibaren GAİP OLDUĞUNUN TESPİTİNE dair verilen hüküm tebliğ yerine geçmek üzere İLAN olunur.

Basın No: ILN02270449

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