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RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/522 ESAS

KARAR NO 2024/500



Rize İli Merkez ilçesi Pilavdağı Mahallesi 681 ada 60 parsel sayılı 591,77 m² yüz ölçümündeki taşınmazın04/10/2023 tarihli rapor ve ekindeki krokisinde B ve B1 harfli sarı renk ile boyalı toplam 506,36 m²' lik kısmının davalılaradına olan tapu kaydının İPTALİ ile tapudan YOL OLARAK TERKİNİNE, Rize İli Merkez ilçesi Pilavdağı Mahallesi 681 ada 60 parsel sayılı 591,77 m² yüz ölçümündeki taşınmazın, 04/10/2023 tarihli rapor ve ekindeki krokisinde A harfli ile gösterilen toplam 85,41 m²' lik kısmının davalılaradına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı adına TESCİLİNE,kamulaştırma bedelinin 249.849,12 TL (35.136,82 TL'si arta kalan alan olan A harfli alana isabet eden)TESPİTİNE, acele kamulaştırma bedeli olan 150.790,58 TL düşüldükten sonra oluşan fark bedel olarak tespit edilen 99.058,54 TL'ye10/12/2020tarihinden işbu karar tarihine kadargeçen süredeen yüksek faizin kurumdan alınarak davalılara ödenmesi, kamulaştırma fark bedeli olan 99.058,54 TL'nin oranında ödenmesi,Yunus kızı Hamdiye Bayraktar'a Rize 1. SHM 2024/137 Esas 2024/825dosyadaRize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü'nün kayyım olduğundan kişiye düşenbedelinin kayyıma ödenmesine, Rize İli Merkez ilçesi Pilavdağı Mahallesi 684 ada 6 parsel sayılı 3.931,32 m² yüz ölçümündeki taşınmazın04/10/2023 tarihli rapor ve ekindeki krokisinde B, B1 ve B' harfli sarı renk ile boyalı toplam 3.931,32 m²' lik kısmın davalılaradına olan tapu kaydının İPTALİ ile tapudan YOL OLARAK TERKİNİNE, bedelin 1.666.916,43TL'nin TESPİTİNE, acele kamulaştırma bedeli olan 1.142.844,16 TL düşüldükten oluşan fark bedel olarak tespit edilen 524.072,27 TL'ye 10/12/2020tarihinden itibaren en yüksek faizin davacıdan alınarak davalılara ödenmesifark bedeli olan 524.072,27 TL'nin ödenmesi, Mahkememiz hükmü ile kurum tarafından verilen istinaf başvuru dilekçesinin davalı ALİ ÖKSÜZ'e tebliğinden itibaren iki haftaiçerisinde istinaf yoluna başvurulacağına dairilanen tebliğ olunur. 09/05/2025

Basın No: ILN02227583

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