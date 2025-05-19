T.C. ACIPAYAM 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ACIPAYAM 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 06/02/2025 tarih ve 2024/414 Esas-2025/77 Karar sayılı ilam ile mağdur sanık MADINAHON YUNUSOVA hakkında Kasten Yaralama suçundan sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (5 yıl denetim süresine tabi tutulması) kararı verildiği,

Kararın tüm araştırmalara rağmen sanık MADINAHON YUNUSOVA tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla,

7201 sayılı Yasanın 28.ve29.maddeleri gereğince istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02226896

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