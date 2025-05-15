BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/217 Esas

KARAR NO : 2025/129

DAVALILAR : Ali Serol Altınel, Başak Özbay, Birol Altınel, Hüsmen Angun, Köksal Altınel, Lale Ergüven, Levent Bitengül, Nursel Karslı , Ozan Angun, Saim Bitengül, Suna Suna, Türkan Erkan, Ahmet Aydın Ayaydın, Angelo Deniz Ayaydın, Nil Ayaydın, Feyza Demirtaş, Suna Suna

Davacılar Feyzi Duran Özsoy, Durgut Yaşar Özsoy, Ummuhan Tatar, Haşime Yıldız, Hüseyin Özer, Seval Türkoğlu, Meral Özsoy, Namık Şükrü, Leyla Ünsal vekili tarafından yukarıda ismi yazılı davalılar aleyhine Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılaması sırasında; adresi tespit edilemeyen davalı Angelo Deniz AYAYDIN adına 03/04/2025 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ilanen tebliğine karar verilmiş, davacıların davalılar aleyhine açmış olduğu davanın "Davanın kabulü ile, Bakırköy 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2016/664 esas, 2016/657 karar sayılı veraset ilamının iptali ile hukuki işlemlerde Bakırköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2018/1894 esas, 2019/960 karar sayılı veraset ilamının geçerli olduğunun tespitine, Kısa karardan ve gerekçeli kararının bir örneğinin Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'na bildirilmesine, 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 615,40-TL harçtan peşin alınan 44,40-TL harcın mahsubu ile eksik kalan 571‬,00-TL harcın davalılardan alınarak hazineye irad kaydına" karar verilmiş olduğundan işbu ilanın yayınlanmasından itibaren T.K.31.maddesi gereğince 3 (2+1) hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur. 06/05/2025

Basın No: ILN02223439

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