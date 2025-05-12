T.C

ANKARA 15. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/186



DAVALI : AYŞE ÇELİK



Davacı DİLEK FİDAN tarafından davalı AYŞE ÇELİK aleyhine açılan velayetin kaldırılması davasının yapılan yargılamasında;

Adres kayıt sisteminde davalının adresinin bulunmadığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı, dava dilekçesinde küçük Furkan ÇELİK'in ablasının oğlu olduğunu, küçüğün babasının cezaevinde bulunduğunu, annesinin ise evi terk ettiğini ve yaklaşık iki senedir kendisinden haber alınamadığını,küçüğün kendisinin yanında olduğunu, küçüğün okul kayıt işlemleri için ikametgahının kendi ikametgahına taşınmasını talep etmiştir.



Mahkememizce davacının talebinin velayetin kaldırılmasına ilişkin olduğu tespit edilmiştir.



Tensip zaptı ile de tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davalının davaya cevap verebileceği, delil ibraz edebileceği aksi halde ilk itirazların ileri sürülemeyeceği, HMK. 318. maddesi gereğince, tarafların tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğuna da belirterek bildirmek, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermeleri gerektiğine, cevap dilekçesinde bildirilecek ve getirtilmesi gereken deliller için davalının yatıracağı delil, gider avansından kullanılarak beklenmeksizin müzekkere yazılmasına karar verilmiş olup,

Duruşma Günü:16/09/2025günü saat: 09.45 'e olup duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanıngazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 24/04/2025

Basın No: ILN02221010

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