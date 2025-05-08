T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/251 Esas

Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan dava dışı işçiye ödenen işçilik alacaklarının tarafınıza rücu edilmesine ilişkin davanın yapılan yargılamasında;

Mahkememizce 0897013802400013 Mersis numaralı şirketiniz olan Utku Sosyal Hizmetler Turizm İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti'ne dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir ve bilirkişi raporunu da içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporlarının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

31/05/2024 tarihli alınan bilirkişi raporunda tarafınıza rücu edilecek miktarın %100 rücu halinde 9.388,06 TL, %50 rücu halinde 4.694,03 TL olduğunun tespit edildiği, duruşmanın 23/09/2025 günü saat 09:30'da yapılacağı, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağından bu tarihten itibaren 2 hafta içinde davaya cevap vermeniz, ilk itirazlarınızı cevap dilekçesi ile bildirebileceğiniz, bu süre içinde cevap dilekçesi verilmemesi veyahut bilirkişi raporuna itiraz edilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve bilirkişi raporundaki hususları kabul etmiş sayılacağınız ve yokluğunuzda karar verileceği hususu HMK 127. ve 128. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 22/04/2025

Basın No: ILN02219123

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