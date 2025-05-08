T.C.

ANKARA BATI 7.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/4

Davacı BAYRAM TURAN-14618957618 vekili tarafından davalı GÜLESER ÇOBAN - 41254035554 aleyhine; Ankara, Sincan, Plevne Mah/köyü 262 ada 12 parsel 1 kat 6 nolu bağımsız bölümde davalının haksız işgali nedeniyle 14/09/2023-09/07/2024 tarihleri arasında geçen süre için açılan ecrimisil davasında, Davalı GÜLESER ÇOBAN - 41254035554'a gerek "Plevne Mah Doğu Cad 23/6 Sincan /ANKARA" adresinde gerekse "Plevne Mah Destek Sok 45/4 Sincan/Ankara" adresinde ayrı ayrı tebligat yapılamadığı, tespit olunan "Yukarı Dikmen Köyü No:1 Çankaya/Ankara" adresinden ve ilgili yerlerden yapılan araştırmada bu adreste temin edilemediği ve kendisini tanıyan bilen olmadığı, Gelir İdaresine yazılan müzekkere cevabında tespit olunan adreslerde ayrı ayrı tebligat işlemlerinin iade döndüğü görülmekle belirtilen adreslerde tebligat yapılamaması ve zabıta araştırmaları ile de tebliğe yarar sarih adresi tespit edilemediğinden bu kişi yönünden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Bu itibarla, davalı GÜLESER ÇOBAN - 41254035554'ın yukarıda özeti yapılan ecrimisil davasına ilişkin olarak TK.m. 31 maddesi uyarınca bu ilandan itibaren 7 gün sonra adına tebligat yapılmış sayılacağından, iki haftalık süre içerisinde varsa diyeceklerini yazılı olarak bildirmediği taktirde davayı kabul etmemiş sayılacağı ve mevcut duruma göre karar verileceği hususu TK.m. 29 uyarınca İLAN OLUNUR. 15/04/2025

Basın No: ILN02218282

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