YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Üniversitemiz mülkiyetinde Sarıyer Rumeli Hisarüstü 1787 ada 87 parselde bulunan 6225 m² Sosyal tesisin kiralanması işi (restoran işletmeciliği) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulüyle ihale edilecektir.
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Yeri
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Süresi
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1(bir) yıllık KDV Hariç Muhammen Bedel
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Geçici Teminat Tutarı
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İhale Tarihi ve Saati
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Sarıyer Rumeli Hisarüstünde bulunan 6225 m² Sosyal Tesis
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5 Yıl
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9.600.000,00 TL
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2.400.000,00 TL
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22/05/2025 10:00
- İhale Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Kimya Metalürji Fakültesi KMB-337 toplantı salonunda yapılacaktır. İrtibat Tel: 0 (212) 383 24 27
- Sarıyer Rumeli Hisarüstü sosyal tesis kiralama (restoran işletmeciliği) ihalesi için geçici teminat Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi TR20 000100 2250 44784684 5853 IBAN Numaralı hesabına yatırılacak ya da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun Devlet İhaleleri Genelgesi hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş teminat mektubu (süresiz limit için) verilecektir.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıda belirtilen belgeleri (Kira Şartnamede açıklandığı doğrultuda) ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgeler asıl veya noter tasdikli suret olacaktır):
- İkametgâh belgesi.
- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
- Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına (yiyecek, içecek, kantin, kafeterya, restoran vb. alanında) kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna (yiyecek, içecek, sosyal tesis, otel, kafeterya, restoran vb) dair belge,
- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
- İmza sirküleri verilmesi
- Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri
- Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- İhaleye katılan kişilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacakları vergi mükellefi olduklarına dair vergi numarasını gösteren vergi levhası.
- İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinden 15 gün öncesine kadar alınmış kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair belge (borç yapılandırılması yapılmış ise belgesi).
- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinden 15 gün öncesine kadar alınmış kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge (borç yapılandırılması yapılmış ise belgesi).
- Gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı sabıka sicil kayıtları
- Genel İdari Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair imzalanması ve kaşelenmesi.
- Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi.
- İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
- Geçici teminat. (Mektup veya nakit yatırılmışsa banka dekontu)
- İstekli iş deneyimi olarak sosyal tesis, otel, kafeterya ya da restoran işletmeciliği yaptığına dair sözleşme örneğini veya iş deneyim belgesini sunacaktır.
- İhaleye katılacak şahıs veya şirketin sigortalı işçi sayısının en az 20 sigortalı çalışan olmalı.
4- İhaleye ait dokümanlar YTÜ Taşınmaz Yönetimi Biriminde görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin 1.000,00TL (BinTürklirası) karşılığında ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman satış bedeli 2. maddede belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.
5- Posta ile yapılan müracaatlarda olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6- Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.
Basın No: ILN02218002
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