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TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

GEREKÇELİ KARAR:

ESAS NO : 2023/716 Esas

KARAR NO : 2024/798

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALILAR : 1- HASAN GÜLER ve arkadaşları

Davacının 07/12/2023 tarihli dilekçesi ile davalılar aleyhine mahkememize açılan Kumalaştırma(Bedel Tespii ve Tescili) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; mahkememizin 17/12/2024 tarih ve 2023/716 esas, 2024/798 karar sayılı gerekçeli kararı ile;

HÜKÜM :Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-Davanın KABULÜ ile dava konusu Tokat, Turhal, Hamide Köyü, 196 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan TAPU KAYITLARININ İPTALİ ile YOL OLARAK TERKİNİNE,

2-Kararın tescile ilişkin hükmü yasa gereği kesin olduğundan, tescil hükmünün ifası için hüküm özetinin Turhal Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

3-Dava konusu Tokat, Turhal, Hamide Köyü, 196 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 391.040,48-TL olduğunun TESPİTİNE,

4-Tespit edilen 391.040,48 kamulaştırma bedelinin davalılara tapu kaydındaki (1/7) hisseleri oranında ödenmesi için Ziraat Bankası Turhal Şubesine müzekkere yazılmasına, ödeme esnasında 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi gereği davalıların vadesi geçmiş borç durumunu gösterir güncel tarihli belge istenilmesine,

5-Tespit edilen toplam 391.040,48-TL kamulaştırma bedelinin davanın açıldığı tarihten 4 ay sonrası olan 08/04/2024 tarihinden, karar tarihi olan 17/12/2024 tarihine kadar işleyen yasal faizinin davacıdan tahsili ile davalılara (1/7) hisseleri oranında ödenmesine,

6-Dava konusu taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa, haciz, ipotek, intifa v.b. mükellefiyetlerin bedele yansıtılmasına,

.... Dair, tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Mahkememize verilecek yazılı dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.17/12/2024

DAVACININ İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ:

Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu 23/12/2024 tarihli dilekçesinde "... Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve resen belirlenecek sebepler tahtında; usul ve yasaya aykırı gördüğümüz mahalli mahkemenin yukarıda esas ve karar numarası yazılı bulunan ilamının incelenerek müvekkil idare yararına kaldırılmasını ve itirazlar doğrultusunda karar verilmesini vekil eden adına talep ederim.23/12/2024" denilmekle:

Yukarıdaki Gerekçeli Kararın ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin ilan tarihinden itibaren itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı, iki haftalık yasal süresi içerisinde karar karşı istinaf başvuru dilekçesini ve davacının istinaf başvuru dilekçesine karşı cevaplarınızı mahkememize sunmanız hususu, Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere davalı; Nuri ve Fatma oğlu 07/09/1956 Uluöz doğumlu Hasan GÜLER' e tebliğ olunur.

Basın No: ILN02217979

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