T.C.

ZONGULDAK

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince;

(Çaycuma-Bartın) Ayr.-Hisarönü-Zonguldak Yolu yol yapım ve emniyet sahası olarak ihtiyaç duyulan Zonguldak İli Kilimli İlçesi, Kuzyaka Mahallesi sınırları içinde yol yapımı nedeni ile yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla 2942 sayılı kanunun 5.maddesi gereğince kamulaştırılması için 02/10/2023 tarihli ve 2023/68 sayılı kamulaştırma işlemine başlama kararları ile aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda belirtilen dosyaların duruşmalarının 24/06/2025 günü saat: 10:00' dan itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : ZONGULDAK İLİ, KİLİMLİ İLÇESİ , KUZYAKA MAHALLESİ

DOSYA NO ADA PARSEL DAVALI/MALİK MAHALLE/KÖY 1 2025/137 286 28 AZİZCAN ÇUHADAR vs KUZYAKA MAH. 2 2025/138 304 155 FERİDE DURDU vs KUZYAKA MAH. 3 2025/139 304

304 152

153 DURMUŞ AKDAĞ vs KUZYAKA MAH. 4 2025/140 304 151 MUSTAFA ÇUHADAR KUZYAKA MAH. 5 2025/141 286

304 29

259 EMİNE TORAMAN KUZYAKA MAH.

Basın No: ILN02217972

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