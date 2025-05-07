İLAN

T.C. OSMANİYE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2022/559 Esas

DAVALI: SELÇUK BEKEN Baş Mahalle 1017 Sk N:48 Merkez/ OSMANİYE

Davacı, Selma BEKEN ile Davalı , SELÇUK BEKEN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)) davası nedeniyle;

Davalı SELÇUK BEKEN adına duruşuma zaptı tebliğe gönderilmiş ancak davalıya ön inceleme duruşma zaptı tebliği yapılamamış, yaptırılan araştırma neticesinde adresi tespit edilemediğinden adı geçen davalı adına ön inceleme duruşma zaptının ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir. Davacı Selma BEKEN tarafından aleyhinize açılan ve mahkememizin 2022/559 esasına kayıtlı bulunan dava dosyasında aleyhinize dava açmış olup, işbu ilanen tebligatın tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK.127 maddesi gereğince tanık ve delil dilekçesi vermeniz gerektiği, aksi taktirde süre içerisinde tanık ve delil dilekçesi sunmamanız durumunda, bu davada tanık dinletmekten ve delil sunmaktan vazgeçilmiş sayılacağınız hususu" (22/04/2025 tarihli ön inceleme duruşma zaptı) tebliği yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02218174

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