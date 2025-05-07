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T.C. İstanbul Anadolu 42. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/3 Tereke



Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Rümeysa SAVAŞKAN'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince, Ordu ili, Altınordu ilçesi, Zafer mahallesi/köyü, cilt no 98, aile sıra no:1, sıra no:122'de nüfusa kayıtlı, 2295*****32 kimlik nolu 21/05/1955 Kars doğumlu 28/04/2021 tarihinde vefat eden Rümeysa Savaşkan'ın terekesini resmi defterinin tutulması talep edilmiştir.

TMK'nun 620, 621, ve 634 maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ,muristen alacaklı olanların ve murise borçlu bulunanların (kefaret sebebiyle alacak ve borçlu olanlar dahil) birinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklılık ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri karşılığında kendilerine makbuz verileceği haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış veya eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara, vasiyet alacaklılarına veya 3 kişilere tazminle yükümlü olacakları süresi içerisinde alacakları bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların TMK 629 maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri hususu ilgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02218129

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