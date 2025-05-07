İ L A N

T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/13 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Salahattin ve Hanife oğlu 1946 Doğumlu EROL YILMAZ'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa EROL YILMAZ'nun terekesinin aktif ve pasifinin tespiti amacıyla TMK'nun 620, 621, 634 ve Tüzüğün 41.maddesine göre birer ay ara ile yayınlanarak, ikinci ilanın ilan tarihinden itibaren 1 aylık süre zarfı içerisinde tereke defterine kaydedilmek üzere alacaklı ve borçluların Mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02218123

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