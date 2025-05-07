T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2022/2422 Esas

KARAR NO: 2024/881

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2025 tarihli ek kararı ile infazın durdurularak yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiş olup;

Sadettin ve Gülay oğlu, 15/08/1983 doğumlu, OKTAY BOZKURT tüm aramalara rağmen bulunamamış, ek karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Katılan vekili Av. Hatice Tutuş'un tarafından sunulan istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 30.04.2025

Basın No: ILN02217955

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