T.C.

BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE

SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2025/275

İLAN

Davacı , HAYRETTİN ÇETİN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davaya esas olmak üzere; davacı Hasan DEMİRSOY tarafından gaipliği istenen Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Yassıbağ köyü, cilt no:9, hane no:19, BSN:21'de nüfusuna kayıtlı Ramazan ve Zehra kızı Yassıbağ 15/04/1935 doğumlu, 12262924468 T.C Kimlik numaralı, Tayibe DİKMEN hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/275 Esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri veya bizzat başvurmaları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02218199

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