07 Mayıs 2025, Çarşamba
T.C. BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 07.05.2025 00:00 Güncelleme: 07.05.2025 00:09
T.C.
BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE
SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO:2025/275
İLAN
Davacı , HAYRETTİN ÇETİN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davaya esas olmak üzere; davacı Hasan DEMİRSOY tarafından gaipliği istenen Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Yassıbağ köyü, cilt no:9, hane no:19, BSN:21'de nüfusuna kayıtlı Ramazan ve Zehra kızı Yassıbağ 15/04/1935 doğumlu, 12262924468 T.C Kimlik numaralı, Tayibe DİKMEN hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/275 Esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri veya bizzat başvurmaları ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02218199
#ilan.gov.tr