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T.C. AYANCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/223 Esas

DAVALILAR: ATİLLA DEMİR T.C. NO:52465588340

Davacı Şevki Özdemir tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan

yargılamasında;

Davacı tarafın dava dilekçesi ile; Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/57 E. Sayılı dosyası ile Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı) davası açıldığını, ilgili davada Salih Demir'in veraset ilamını dosyaya sunmak için taraflarına yetki ve süre verildiği, Ayancık Sulh Hukuk Mahkemesine Salih Demir'in veraset ilamını almak için başvuru yapıldığını, Ayancık Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/515 E. Sayılı dosyası ile yapılan yargılama neticesinde Salih Demir'in mirasçılık belgesinin Ayancık Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/318 esas, 2017/538 karar sayılı ilamı ile verildiği, ilgili dosya ile Ayancık Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/515 E. Sayılı dosyasındaki kolluk araştırması ve tanık beyanları ile çelişkiler bulunduğu anlaşıldığı, akabinde ise Ayancık Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/515 E. Sayılı dosyasında taraflarına Ayancık Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/318 esas, 2017/538 karar sayılı mirasçılık belgesinin iptali ne ilişkin dava açılması için bir aylık kesin süre verilmesine karar verildiği, bu nedenle dava konusu Ayancık Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/318 esas, 2017/538 karar sayılı veraset ilamının iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılamada dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bu aşamada dava dilekçesi ile tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi uyarınca:Durusma Günü:04/11/2025 günü saat:09.00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 6100 sayılı HMK'nın 122 ve 129 maddelere göre dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki (2) haftalık süre içerisinde; bir örneği davetiyeye ekli olarak gönderilen tensip tutanağında yer alan ara kararlar dikkate alınarak davaya cevap verebileceğiniz; tensip zaptı uyarınca; davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ve henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmak üzere, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususunda, sulh ve arabuluculuk amacıyla gerekli hazırlıkları yapmanız aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren ön inceleme duruşma günü verileceği hususları, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayınlanma tarihinden 7 gün sonra tarafınıza dava dilekçesi tebliğ edilmiş sayılmakla HMK'nın 122, 127 ve 129. Maddeleri uyarınca dosyaya cevap verebileceğiniz ilanen tebliğ olunur. 02/05/2025

Basın No: ILN02218187

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