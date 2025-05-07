07 Mayıs 2025, Çarşamba
T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 07.05.2025 00:00 Güncelleme: 07.05.2025 00:18
T.C.
ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/124 Esas
25.04.2025
Konu : İlan hk
İLAN
Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi
Dava konusu Adana ili, Çukurova ilçesi, Şambayadı Mahallesi, 12196 Ada , 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,
Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.
Duruşma günü:01/07/2025 , saat:09:35
Basın No: ILN02217934
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