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BOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/1606 Esas

KARAR NO: 2023/1734

Davacı SEDAT AYDIN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜNE;

1-Dava konusu Bolu ili, Merkez Yolçatı köyü 120 ada, 14 parsel (ESKİ 202) parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, taşınmazların satışından elde edilecek paranın hissedarlara güncel tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenmesine,

2-Davalı Bekir AKYÜZ açısından davanın husumet yokluğundan REDDİNE,

3-Satışın İİK hükümlerine uygun olarak umum arasında ve açık artırma usulü ile yapılmasına,

4-Satış parası üzerinden alınacak binde 11,38 harcın hissedarlardan hisseleri oranında alınarak hazineye irat kaydına,

5-Satışın Bolu 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü tarafından yapılmasına,

6-Dava konusu taşınmazların satışından davalı borçlular Hasan ERDOĞAN ve Hakan ERDOĞAN hissesine düşen miktarın dosya borcu oranında Bolu İcra müdürlüğünün 2021/8186 sayılı takip dosyasına gönderilmesine,

7-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince hesap edilen 14.700,00-TL vekalet ücretinin tapu kayıtlarındaki ve veraset ilamlarındaki hisseleri oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

8-Yargılama aşamasında davacı tarafından sarf edilen 59,30-TL peşin harç, 27,20-Başvurma harcı, 40 adet tebligat gideri 1.649,00-TL, 3 adet e-tebligat gideri 18,50-TL, 3 adet KEP gideri 2,20-TL, yurt dışı tebligat masrafı 1.719,00-TL, 3 adet bilirkişi masrafı 1.900,00-TL, keşif araç ücreti 300,00-TL ve keşif harcı 571,90-TL olmak üzere toplam 6.247,10-TL yargılama giderinin tapu kayıtlarındaki ve veraset ilamlarındaki hisseleri oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacı hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

9-Davacı tarafından yatırılan ancak sarf edilmeyen gider avansından kalan kısmın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve bir kısım davalının yüzüne karşı kararın tebliğ tarihinden iki hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/11/2023

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/04/2025

Basın No: ILN02218128

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