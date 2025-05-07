T.C.

ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/127 Esas

25.04.2025

Konu: İlan hk.

İLAN

Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava konusu Adana ili, Çukurova ilçesi, Şambayadı Mahallesi,12201 Ada, 4 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü:01/07/2025 saat:09:50

Basın No: ILN02217941

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