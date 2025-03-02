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T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/441 Esas

DAVALILAR : TMTS GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Sicil No:181538-5)

Esentepe Mah. Silahtarğa Cad.Ayhan Apt. Blok:219A No:1 Eyüpsultan/İST

Mahkememiz duruşma ara kararı gereği; 19.03.2025 günü saat 14.00'de mahkememizde defter ve belgeleriniz üzerinde bilirkişi aracılığı ile inceleme yapılacağından hazır etmeniz, aksi takdirde ibrazdan ve delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtaren ilanen tebliğ olunur.

Katip 95568 Hakim 35107

e-imzalıdır e-imzalıdır