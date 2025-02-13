T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/3667 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3667 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Fatih İlçe , Keçeci Karabaş Mahalle/mevki , 2136 Ada No , 16 Parsel No , 228/5760 Arsa Payı , 525,00 m2 Yüz Ölçümü , B Blok 2. Kat 14 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği A ve B Blok Bodrum Zemin İki Normal Bir Teras Katlı Bir Fotoğraf Atölyesi Üç Dükkanı Olan Yirmiüç Daireli Kargir Apartman, Bağımsız Bölüm Niteliği Daire olan taşınmazın tamamı

Adresi: Hırka-İ Şerif Mahallesi, Melek Hoca Caddesi No: 41 Hacıosmanoğlu Apartmanı B Blok K: 2 D: 14 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 2.200.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:30

2 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Fatih İlçe , Mimar Sinan Mahalle/mevki , 2084 Ada No , 65 Parsel No , 20/576 Arsa Payı , 628,00 m2 Yüz Ölçümü , A Blok 3. Kat 17 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Daire olan taşınmazın tamamı

Adresi : Hırka-İ Şerif Mahallesi, Sofalı Çeşme Caddesi No: 115 Erkan Apartmanı A Blok K: 3 D: 17 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 2.400.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 11:30

13/02/2025

Rayif BAŞÇİ

İcra Müdür Yardımcısı

151201

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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