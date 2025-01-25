25 Ocak 2025, Cumartesi
İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 25.01.2025 00:00
T.C.
İstanbul Anadolu
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2020/618 Esas 30/12/2024
BASIN İLANI
Davacı , HÜLYA DURMAZ ile Davalılar , ALİ RONA DURMAZ, BEDRİYE KURAL arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;
-Davanın KABULÜNE,
-İstanbul Üsküdar Çengelköy Mahallesi, 863 ada, 31 parselde kayıtlı taşınmazın muris Halit Durmaz'dan 25/09/2003 tarihli 6088 yevmiye numaralı işlemle devredilen 1/4 payın 1/12'sine karşılık gelen 1/48 payın iptali ile davacı Hülya Durmaz adına tapuya tesciline, bakiye payın davalı üzerinde bırakılmasına,
-İstanbul Üsküdar Çengelköy Mahallesi, 863 ada, 31 parselde kayıtlı taşınmazın muris Halit Durmaz'dan 25/09/2003 tarihli 6088 yevmiye numaralı işlemle devredilen 1/4 payın 1/12'sine karşılık gelen 1/48 payın iptali ile davacı Ümit Durmaz adına tapuya tesciline, bakiye payın davalı üzerinde bırakılması ilan olunur.
Basın No: ILN02162090
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