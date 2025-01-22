DÜZELTME İLANI- MARMARA TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZELTME İLANI
[Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü]
Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü 2025 Yılı 10 Ay 3 Adet (1 adet T-04 Arazi Binek + 2 adet T-09 Panel Araç) Şoförlü Yakıtsız Araç Kiralama Hizmet Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
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İhale kayıt numarası
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:2024/1811180
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1-İdarenin
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a) Adresi
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: Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Teşvikiye Mah. Dutlukiçi Sok. No:7/A Şişli- İstanbul
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b) Telefon ve faks numarası
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: 2122310869/
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c) Elektronik posta adresi
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: 2122310891
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ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi
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:
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2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
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a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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: 23 ARALIK 2024 – Sayı 5267
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b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
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: 21.12.2024 tarihinde "ASLINDA" isimli İstanbul yerel gazetesinde, "www.ahaber.com.tr." web sitesinde yayınlanmıştır.
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3-Düzeltilen [madde/maddeler ]
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:Birim Fiyat Teklif Cetveline İşçilik Maliyeti satırı eklendi
İhale ilan tarihi 04.02.2025 olarak değiştirldi.
Basın No: ILN02159565
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