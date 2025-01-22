DÜZELTME İLANI- MARMARA TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI

[Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü]

Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü 2025 Yılı 10 Ay 3 Adet (1 adet T-04 Arazi Binek + 2 adet T-09 Panel Araç) Şoförlü Yakıtsız Araç Kiralama Hizmet Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası :2024/1811180 1-İdarenin a) Adresi : Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Teşvikiye Mah. Dutlukiçi Sok. No:7/A Şişli- İstanbul b) Telefon ve faks numarası : 2122310869/ c) Elektronik posta adresi : 2122310891 ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi : 2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 23 ARALIK 2024 – Sayı 5267 b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : 21.12.2024 tarihinde "ASLINDA" isimli İstanbul yerel gazetesinde, "www.ahaber.com.tr." web sitesinde yayınlanmıştır. 3-Düzeltilen [madde/maddeler ] :Birim Fiyat Teklif Cetveline İşçilik Maliyeti satırı eklendi İhale ilan tarihi 04.02.2025 olarak değiştirldi.

Basın No: ILN02159565

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