22 Ocak 2025, Çarşamba

DÜZELTME İLANI- MARMARA TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş: 22.01.2025 00:00 Güncelleme: 22.01.2025 00:05

DÜZELTME İLANI

[Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü]

Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü 2025 Yılı 10 Ay 3 Adet (1 adet T-04 Arazi Binek + 2 adet T-09 Panel Araç) Şoförlü Yakıtsız Araç Kiralama Hizmet Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası

:2024/1811180

1-İdarenin

a) Adresi

: Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Teşvikiye Mah. Dutlukiçi Sok. No:7/A Şişli- İstanbul

b) Telefon ve faks numarası

: 2122310869/

c) Elektronik posta adresi

: 2122310891

ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi

:

2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

: 23 ARALIK 2024 – Sayı 5267

b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

: 21.12.2024 tarihinde "ASLINDA" isimli İstanbul yerel gazetesinde, "www.ahaber.com.tr." web sitesinde yayınlanmıştır.

3-Düzeltilen [madde/maddeler ]

:Birim Fiyat Teklif Cetveline İşçilik Maliyeti satırı eklendi

İhale ilan tarihi 04.02.2025 olarak değiştirldi.

Basın No: ILN02159565

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