Altında belirsizlik bitiyor mu? İslam Memiş'ten düğün yapacaklara kritik uyarı

Orta Doğu'da bitmeyen gerilim ve yaşanan gelişmeler altın piyasasının üstünde gerilim yaratırken, altın konusunda nasıl hareket edilmesi gerektiği kafa karışıklığı yarattı. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan'a piyasaya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

FİYATLAR YÖN ARAYIŞINDA: İRAN VE PETROL ETKİSİ



Haftayı yatay bir düzlemde kapatmaya hazırlanan altın piyasasında gözler küresel çaplı gelişmelere çevrildi. Piyasaların güncel durumunu değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, "Şu anda gram altın 6 bin 790 lira, ons altın 4 bin 690 dolar seviyesinde. Yatay ve gergin bir süreç var bugün. Özellikle İran'dan gelen haber akışları belirsiz olduğu için fiyatlara yansıyor, fiyatlar bir yön kırılımı içerisinde değil." ifadelerini kullandı.

Altının ons tarafında 4 bin 850 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramayıp geri çekildiğini belirten Memiş, "Bu da ateşkesin devam ettiğini ama beraberinde ablukanın riskinin de devam ettiğini bize gösteriyor." sözleriyle jeopolitik risklerin piyasa üzerindeki baskısının altını çizdi. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin de altın üzerinde etkili olduğunu vurgulayan uzman isim, fiyatların 108 dolardan 104 dolara gerilemesinin altın tarafındaki geniş bant aralığındaki oyalanmayı işaret ettiğini kaydetti.