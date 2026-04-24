Altında belirsizlik bitiyor mu? İslam Memiş'ten düğün yapacaklara kritik uyarı
Altın piyasasında hareketli günler devam ederken, haftanın son işlem gününde yatay ve gergin bir seyir izleniyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar "Altın yükselecek mi, düşecek mi?" ile "Fiziki altın mı, sanal altın mı alınmalı?" sorularının yanıtını ararken, Finans Analisti İslam Memiş A Haber ekranlarında piyasaya dair değerlendirmelerde bulundu. İran gerilimi, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve yaklaşan yaz aylarına dikkat çeken Memiş, düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için kritik seviyeleri açıklayarak çarpıcı uyarılarda bulundu.
Orta Doğu'da bitmeyen gerilim ve yaşanan gelişmeler altın piyasasının üstünde gerilim yaratırken, altın konusunda nasıl hareket edilmesi gerektiği kafa karışıklığı yarattı. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan'a piyasaya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
FİYATLAR YÖN ARAYIŞINDA: İRAN VE PETROL ETKİSİ
Haftayı yatay bir düzlemde kapatmaya hazırlanan altın piyasasında gözler küresel çaplı gelişmelere çevrildi. Piyasaların güncel durumunu değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, "Şu anda gram altın 6 bin 790 lira, ons altın 4 bin 690 dolar seviyesinde. Yatay ve gergin bir süreç var bugün. Özellikle İran'dan gelen haber akışları belirsiz olduğu için fiyatlara yansıyor, fiyatlar bir yön kırılımı içerisinde değil." ifadelerini kullandı.
Altının ons tarafında 4 bin 850 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramayıp geri çekildiğini belirten Memiş, "Bu da ateşkesin devam ettiğini ama beraberinde ablukanın riskinin de devam ettiğini bize gösteriyor." sözleriyle jeopolitik risklerin piyasa üzerindeki baskısının altını çizdi. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin de altın üzerinde etkili olduğunu vurgulayan uzman isim, fiyatların 108 dolardan 104 dolara gerilemesinin altın tarafındaki geniş bant aralığındaki oyalanmayı işaret ettiğini kaydetti.
"KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURUN"
Piyasada belirsizliğini koruyan bir fiyatlama olduğunu söyleyen Memiş, yatırımcılara uyarılarda bulundu. Kısa vadeli hamlelerin taşıdığı riske değinen Memiş, "Yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden uzak durması lazım. Özellikle bu baskılanan süreci, düğün yapacak olanlar ve altın borcu olanların değerlendirmesi lazım. Gelebilecek olumlu haber akışlarından sonra altın fiyatları mayıs ayı itibarıyla bugünden daha yüksek bir seviyede olabilir." şeklinde konuştu.
"MAYIS AYINDA ATAK YAŞANABİLİR"
Geçmiş aylarla kıyaslama yaparak beklenen tabloyu çizen Memiş, "Mart ayında gram altın iç piyasalarda 6 bin 330 lira seviyesindeydi ama bugün değer kaybetmesine rağmen 6 bin 790 lira seviyesinde. Martla nisan ayını kıyasladığımız zaman nisan ayında biraz daha yükselen bir gram altın var karşımızda. Mayıs ayında da 7 bin lira seviyesinin üzerine ataklar yaşanabilir." ifadelerini kullanarak her ne kadar baskılanma süreci devam etse de yaz aylarında ve düğün sezonunda yükseliş yönlü beklentilerini koruduklarını aktardı.
FİZİKİ ALTIN MI, DİJİTAL ALTIN MI ALINMALI?
Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan altının alım şekline de açıklık getirildi. Fiziki altın ile bankalar üzerinden alınan dijital altın arasındaki güncel farklara değinen Memiş, "Özellikle iki hafta, üç hafta önce ciddi bir işçilik farkı vardı fiziki altında. O zaman bankaların daha ucuz olduğunu vatandaşlara izah etmiştik. Şu anda o işçilik farkı kapandı, fiziki altınla sanal altının fiyat farklılığı kalmadı." sözleriyle aktardı. Piyasaların son işlem gününde yatay hareketlilik sürerken, uzman ismin bu açıklamaları yatırımcılar için bir yol haritası niteliği taşıdı.