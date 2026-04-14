SOLOTÜRK'ten dosta güven düşmana korku: A Haber görüntüledi

GÖKYÜZÜNDE 15 YILLIK GURUR TABLOSU

Konya'da devam eden Anadolu Ankası Tatbikatı kapsamında SoloTürk pilotları, izleyenleri büyüleyen bir gösteriye imza attı. Bölgedeki gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ahmet Çelik, "SoloTürk'ün 15'inci yıl özel gösterisi şu anda havada devam ediyor. SoloTürk, 15 Nisan 2011'de ilk gösterisini yapmıştı, bugün ise gökyüzünde 15'inci yılına özel bir hazırlıkla karşımızdalar" ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü F-16 uçaklarımızın ve savaş pilotlarımızın sergilediği performansın önemine değinen Çelik, "Tam karşımızdan gelen iki F-16 uçağımız, dünyada eşine az rastlanır manevralarla gökyüzünü selamlıyor" sözleriyle o anki heyecanı paylaştı.

5 ÜLKE TEK AMAÇ: ULUSLARARASI KURTARMA OPERASYONU

Tatbikatın sadece bir gösteriden ibaret olmadığını, uluslararası bir boyuta sahip olduğunu vurgulayan Çelik, "Anadolu Ankası, 5 ülkenin katılımıyla icra edilen önemli bir kurtarma tatbikatı. Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya ve Slovakya'dan gelen personellerle birlikte toplamda 519 personel bu görevde yer alıyor" bilgisini verdi. Tatbikatta kullanılan askeri güce dair detaylar veren Çelik, "116 yabancı personelin de dahil olduğu bu dev organizasyonda, 135, 136, 137 ve 138'inci filolarımız F-16 ve helikopterlerle senaryo gereği kurtarma operasyonları gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.