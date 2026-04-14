SOLOTÜRK'ten dosta güven düşmana korku: A Haber görüntüledi
Konya’da düzenlenen Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı, SoloTürk’ün 15. yılına özel gösterisiyle dikkat çekti. F-16’ların sergilediği zorlu manevralar izleyenleri büyülerken, A Haber o anları görüntüledi.
Konya'da gerçekleştirilen Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı, Türk hava sahasının çelik kanatları SoloTürk'ün 15. yıl dönümüne özel düzenlediği muhteşem gösteriyle devam ediyor.
GENELKURMAY'DAN KONYA ÇIKARMASI
Beş ülkenin katılımıyla icra edilen uluslararası kurtarma tatbikatında, F-16 uçaklarıyla sergilenen tehlikeli manevralar izleyenlerin nefesini kesti. Milli gururumuz SoloTürk pilotlarının başarılı uçuşunun ardından, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanlarının katılımıyla 15. yıl kutlaması gerçekleştirildi.
GÖKYÜZÜNDE 15 YILLIK GURUR TABLOSU
Konya'da devam eden Anadolu Ankası Tatbikatı kapsamında SoloTürk pilotları, izleyenleri büyüleyen bir gösteriye imza attı. Bölgedeki gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ahmet Çelik, "SoloTürk'ün 15'inci yıl özel gösterisi şu anda havada devam ediyor. SoloTürk, 15 Nisan 2011'de ilk gösterisini yapmıştı, bugün ise gökyüzünde 15'inci yılına özel bir hazırlıkla karşımızdalar" ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü F-16 uçaklarımızın ve savaş pilotlarımızın sergilediği performansın önemine değinen Çelik, "Tam karşımızdan gelen iki F-16 uçağımız, dünyada eşine az rastlanır manevralarla gökyüzünü selamlıyor" sözleriyle o anki heyecanı paylaştı.
5 ÜLKE TEK AMAÇ: ULUSLARARASI KURTARMA OPERASYONU
Tatbikatın sadece bir gösteriden ibaret olmadığını, uluslararası bir boyuta sahip olduğunu vurgulayan Çelik, "Anadolu Ankası, 5 ülkenin katılımıyla icra edilen önemli bir kurtarma tatbikatı. Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya ve Slovakya'dan gelen personellerle birlikte toplamda 519 personel bu görevde yer alıyor" bilgisini verdi. Tatbikatta kullanılan askeri güce dair detaylar veren Çelik, "116 yabancı personelin de dahil olduğu bu dev organizasyonda, 135, 136, 137 ve 138'inci filolarımız F-16 ve helikopterlerle senaryo gereği kurtarma operasyonları gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.
YERLİ MÜHİMMAT METE İLK KEZ SAHNEDE
Türk savunma sanayiinin ulaştığı noktayı simgeleyen önemli bir gelişmenin de bu tatbikatta yaşandığını belirten Ahmet Çelik, "Tatbikatın en dikkat çeken noktalarından biri de Türkiye yapımı olan Mete füzesinin burada ilk defa kullanılacak olmasıdır" dedi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mühimmatların sahadaki gücünü vurgulayan muhabir, başarılı atışların ardından tatbikatın senaryo gereği gerçek operasyon görüntülerini aratmayacak şekilde devam edeceğini aktardı.
KOMUTA KADEMESİNDEN ANLAMLI KUTLAMA
Gösteri uçuşlarının tamamlanmasının ardından apron bölgesinde SoloTürk'ün 15. yılına özel bir tören düzenlendi. Uçakların geleneksel su selamıyla karşılandığını belirten Çelik, "Şu an SoloTürk uçaklarımız suların altından geçirilerek ıslatılıyor, bu 15'inci yıl için düzenlenen özel bir kutlama. Genelkurmay Başkanı'nı ve kuvvet komutanları da şu an SoloTürk pilotlarımızı selamlamak üzere burada bulunuyor" sözleriyle tören alanındaki coşkuyu aktardı.
Törenin sonunda SoloTürk'ün 15 yıllık başarısının bir pasta kesimiyle taçlandırıldığını ifade eden Çelik, "Dosta güven düşmana korku veren Türk pilotlarımız, 15 yıldır olduğu gibi bugün de göğsümüzü kabartmaya devam ediyor" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.