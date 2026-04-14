Siyonist planın dijital ayak izi: ABD'li teknoloji devi Lübnan'daki köyleri sildi

Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün yükselirken, kirli savaşın boyutu dijital dünyaya da sıçradı. ABD merkezli teknoloji devlerinin harita uygulamalarında Lübnan'a ait köylerin isimleri bir gecede adeta buhar oldu.

Yerleşim yerlerinin boş birer arazi gibi gösterilmesi "Dijital Silgi" operasyonu olarak nitelendirilirken, akıllara tek bir soru geldi: İsrail işgaline meşruiyet mi sağlanıyor? Siyonist planın perde arkasını ve teknoloji şirketlerinin bu sinsi hamlesini uzmanlar A Haber'e deşifre etti.

DİJİTAL SAVAŞIN YENİ CEPHESİ: HARİTALAR

Orta Doğu'daki sıcak çatışma ortamı dijital mecralara taşınırken, dünyaca ünlü harita uygulamalarında Lübnan köylerinin aniden görünmez hale gelmesi büyük tepki topladı. Yaşanan bu skandalı değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Lübnan haritası insanların kafasından kazınıyor. Bu bir istihbarat operasyonu, bu bir MOSSAD operasyonu ve bir algı operasyonunun altyapı hazırlığıdır" ifadelerini kullandı. Başbuğ, İsrail'in 35 binden fazla evi ortadan kaldırdığını hatırlatarak, bu dijital hamleyle yarın gerçekleşecek olası bir işgal için "meşru bir algısal zemin" oluşturulmaya çalışıldığını sözlerine ekledi.