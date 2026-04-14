Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul AK Parti'ye mi geçiyor? Detaylara ahaber.com.tr ulaştı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde peş peşe gelen istifa haberleri gündemdeki yerini korurken, bir ayrılık daha yaşandı. CHP'li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul partisinden istifa etti. Siyaset kulislerinde ise dikkat çeken bir iddia öne çıktı. Kumbul'un AK Parti'ye katılacağı konuşulurken, haberin detaylarına ahaber.com.tr ulaştı.

CHP'de yaşanan üst üste istifalara bir yenisi daha eklendi. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul partisinden ayrılırken siyaset kulislerine bomba bir iddia düştü. KULİSLERDE "AK PARTİ'YE KATILACAK" İDDİASI CHP'den ayrılan Kumbul'un AK Parti'ye katılacağı ve bazı meclis üyelerinin de kendisine eşlik edeceği kaydedildi. Kumbul'a yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takması bekleniyor.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul (Serik Belediyesi Resmi Web Sitesi) AK PARTİLİ İLÇE BAŞKANI AHABER.COM.TR'YE KONUŞTU: OLUMLU BİR HAVA VAR Bu iddia kulislerdeki sıcaklığını korurken AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker konuya ilişkin ahaber.com.tr'ye konuştu. Söker "Olumlu bir hava var. Her şey şu anlık yolunda. Yarın rozet takımı konusunda takdir Cumhurbaşkanımızın." ifadelerini kullandı.

Ahmet Söker (ahaber.com.tr) ANKARA'DA MİLLETVEKİLLERİ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul bir süre önce AK Parti İlçe Başkanı ile birlikte Ankara'ya giderek AK Partili Milletvekilleri ile görüşmeler yaparak bu fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.