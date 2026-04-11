Tel Aviv sokaklarında katil Bibi'ye öfke seli: “Faşist hükümet” protestosu

İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı düzenlenen protestolar her geçen dakika büyürken, polis meydanları adeta abluka altına aldı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki sıcak atmosferi ve gelişmeleri canlı yayında aktardı. Sahadaki sert müdahalelere ve halkın büyük isyanına dikkat çeken Kavasoğlu, ABD-İran ile Lübnan-İsrail arasındaki olası ateşkes süreçlerinin savaşla beslenen Tel Aviv yönetiminde korku yarattığını, halkın ise sokaklarda "Savaştan besleniyorsunuz, faşist bir iktidarsınız" diyerek hükümete başkaldırdığını bildirdi.

İsrail'de katil Netanyahu hükümetine yönelik protestolar ülke genelinde giderek şiddetlenirken, güvenlik güçleri başkent sokaklarında geniş çaplı önlemler aldı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgeden yaptığı canlı bağlantıda tansiyonun her geçen dakika yükseldiğini ve polisin sert müdahalelerine rağmen halkın geri adım atmadığını bildirdi. İSRAİL'DE KATİL NETANYAHU'YA ÖFKE SELİ POLİS ABLUKASI VE ATLI BİRLİKLERLE KORKUTMA ÇABASI Meydandaki yoğun güvenlik önlemlerine dikkat çeken A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Evet dakikalar geçtikçe meydan kalabalıklaşmaya başladı ama az önce de dediğim gibi yoğun bir güvenlik önlemi var. Aslında ilk grup toplanmaya başladığında göstericilerden daha çok polis vardı." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr) Mahkemenin normal şartlarda 5 bin kişiye kadar toplanma izni verdiğini ancak polisin geçtiğimiz hafta buna uymadığını belirten Kavasoğlu, "Ama tabii biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta da 150 kişiye kadar izin verdi ama polis buna bile müsaade etmemişti ve gerçekten akılalmaz görüntüler yansımıştı ekranlara. İnsanları atlı birliklerle korkuttular, atlı birlikleri insanların üzerine sürmüşlerdi." sözleriyle polisin sert müdahalesini aktardı.