Tel Aviv sokaklarında katil Bibi'ye öfke seli: “Faşist hükümet” protestosu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı düzenlenen protestolar her geçen dakika büyürken, polis meydanları adeta abluka altına aldı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki sıcak atmosferi ve gelişmeleri canlı yayında aktardı. Sahadaki sert müdahalelere ve halkın büyük isyanına dikkat çeken Kavasoğlu, ABD-İran ile Lübnan-İsrail arasındaki olası ateşkes süreçlerinin savaşla beslenen Tel Aviv yönetiminde korku yarattığını, halkın ise sokaklarda "Savaştan besleniyorsunuz, faşist bir iktidarsınız" diyerek hükümete başkaldırdığını bildirdi.

İsrail'de katil Netanyahu hükümetine yönelik protestolar ülke genelinde giderek şiddetlenirken, güvenlik güçleri başkent sokaklarında geniş çaplı önlemler aldı.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgeden yaptığı canlı bağlantıda tansiyonun her geçen dakika yükseldiğini ve polisin sert müdahalelerine rağmen halkın geri adım atmadığını bildirdi.

İSRAİL'DE KATİL NETANYAHU'YA ÖFKE SELİ

POLİS ABLUKASI VE ATLI BİRLİKLERLE KORKUTMA ÇABASI

Meydandaki yoğun güvenlik önlemlerine dikkat çeken A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Evet dakikalar geçtikçe meydan kalabalıklaşmaya başladı ama az önce de dediğim gibi yoğun bir güvenlik önlemi var. Aslında ilk grup toplanmaya başladığında göstericilerden daha çok polis vardı." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin normal şartlarda 5 bin kişiye kadar toplanma izni verdiğini ancak polisin geçtiğimiz hafta buna uymadığını belirten Kavasoğlu, "Ama tabii biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta da 150 kişiye kadar izin verdi ama polis buna bile müsaade etmemişti ve gerçekten akılalmaz görüntüler yansımıştı ekranlara. İnsanları atlı birliklerle korkuttular, atlı birlikleri insanların üzerine sürmüşlerdi." sözleriyle polisin sert müdahalesini aktardı.

CADI KAZANI VE AZRAİL MİZANSENİ İLE TEPKİ

Göstericilerin her hafta olduğu gibi davul ve zurnalarla protestolarını sürdürdüğünü ve hükümet kabinesini hedef alan çarpıcı bir mizansen hazırladıklarını belirten Kavasoğlu, "Netanyahu ve kabinesi; Smotrich, Netanyahu, Ben-Gvir'in bulunduğu bir ekip de yine burada canlandırılmış vaziyette. Bir cadı kazanı ve hepsini Azrail olarak gösteren bir kıyafet, bir kendilerine bir mizansen hazırlamışlar." sözleriyle sahadaki yaratıcı protesto biçimlerini aktardı.

"İSRAİL SAVAŞLA BESLENİYOR"

İsrail halkının artık savaşa karşı olduğunu ve hükümetin politikalarından usandığını vurgulayan Kavasoğlu, "Yani İsrail'de sessizlik hakim açıkçası, öncelikle onu söyleyelim. Yaşanacak gelişmeler Amerika ve İran arasında olası bir ateşkes İsrail'i korkutuyor. Çünkü İsrail savaşla besleniyor." ifadelerini kullandı.

Halkın meydanlarda hükümete çok sert eleştiriler yönelttiğini dile getiren Kavasoğlu, halkın iktidara karşı, "Her bir noktada, Orta Doğu'da her yere savaş götürüyorsunuz, faşist bir iktidarsınız" sözleriyle tepki gösterdiklerini aktardı.

SANSÜRE VE POLİS ŞİDDETİNE RAĞMEN GERİ ADIM ATMADILAR

Polisin geçen hafta 27 kişiyi gözaltına aldığını ve meydanda yine gözaltı otobüslerinin beklediğini ifade eden Kavasoğlu, göstericilerin tüm baskılara rağmen direndiğini belirterek, "Göstericiler ne yedikleri dayak sebebiyle bu noktadan uzaklaştılar ne atlı birliklerden korkup uzaklaştılar. İsrail hükümetini, Netanyahu kabinesini protesto etmişlerdi geçen hafta." sözleriyle aktardı.

İsrail medyasındaki sansüre de değinen deneyimli gazeteci, "İsrail'den ne İsrail medyasından -ki zaten bir sansür uygulanıyor- ne de İsrail kabinesinden, Netanyahu'dan, bakanlarından ya da askeri kanattan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmış değil Amerika ve İran arasındaki görüşmelere yönelik." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN BASKISIYLA LÜBNAN'LA ATEŞKES TOPLANTISI

Son olarak Lübnan ile yürütülen kritik diplomatik temaslara değinen Kavasoğlu, "Dün akşam saatlerinde Trump'ın ültimatomuyla, Trump'ın baskısıyla Lübnan'la bir ateşkes anlaşması yapılması için bir toplantı gerçekleştirildi." sözleriyle perde arkasını aktardı.

Büyükelçiler düzeyinde yapılan telekonferans sonrası olası bir ateşkes için bir araya gelme kararı alındığını bildiren Kavasoğlu, "Buradan halk kopmuş, artık barış istiyorlar. Netanyahu'yu protesto ediyorlar, katillikle, faşistlikle suçluyorlar." ifadelerini kullandı.

