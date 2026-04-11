Dünyanın kaderini belirleyen stratejik güç: Uranyum! Jeopolitik satrançta nükleer dengeler değişiyor mu?
Ortadoğu’da İsrail ve İran hattında yükselen tansiyonun perde arkasında, dünyanın en stratejik ve en tehlikeli elementi olan uranyum yatıyor. Gümüş renginin ardında sakladığı nükleer güçle ülkelerin kaderini belirleyen bu metal, sadece nükleer silahların değil, modern tıbbın ve enerji dünyasının da kalbi konumunda. Uzmanlar, "zenginleştirme" adı verilen kritik işlemle uranyumun nasıl bir "atom bombasına" dönüştüğünü ve küresel rezervlerin kimlerin elinde olduğunu A Haber'e anlattı. İşte jeopolitik satranç tahtasının en kritik hamlesi: Uranyum!
DOĞADAKİ GİZEMLİ GÜÇ: URANYUM NEDİR?
Uranyum, doğada bulunan ve çekirdeğindeki enerjiyle diğer tüm metallerden ayrılan bir element olarak tanımlanıyor. Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Uranyum, radyoaktif elementler grubunda yer alan bir element" ifadelerini kullanırken, Enerji Analisti Dr. Cihad Terzioğlu, "Uranyum doğada bulunan çok yoğun ve aslında jeopolitik riskleri barındıran bir metaldir" sözleriyle konunun stratejik önemine vurgu yaptı. Gümüşe benzeyen metalik yapısının altında devasa bir enerji saklayan uranyum, parçalanabilir atom yapısı sayesinde zenginleştirildiğinde eşsiz bir güç kaynağına dönüşüyor.
ENERJİDEN SİLAHA GİDEN KRİTİK EŞİK: ZENGİNLEŞTİRME
Uranyumun kullanım alanını, içindeki U-235 izotopunun oranı belirliyor. Ham uranyumun doğrudan kullanılamayacağını belirten Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Nükleer enerji için yüzde 3 ila 5 oranında zenginleştirme yeterliyken, nükleer silah için bu oranın yüzde 90'a çıkması gerekiyor" diyerek nükleer güç ile nükleer silah arasındaki o ince çizgiye dikkat çekti. Dr. Cihad Terzioğlu ise sürecin teknik boyutunu, "Uranyum daha da zenginleştirildiğinde, ki bu işleme santrifüj işlemi diyoruz, yüzde 90'lar seviyesine ulaştığında kontrolsüz reaksiyonlarla bir atom bombasına dönüşebiliyor" sözleriyle aktardı.
ORTA DOĞU'DA NÜKLEER SATRANÇ: İRAN VE İSRAİL GERİLİMİ
Uranyum zenginleştirme çalışmaları, küresel güçlerin de en büyük çatışma alanlarından biri haline gelmiş durumda. İran'ın teknolojik kapasitesine değinen Prof. Dr. Şenay Yalçın, "İran'ın ulaştığı teknoloji şu anda yüzde 60'ı geçmiş durumda. Bir adım ötesi nükleer silaha gidiyor" uyarısında bulundu. İsrail'in denetim dışı gücüne de vurgu yapan Yalçın, "İsrail, uluslararası atom enerjisi kurumunun izni ve kontrolü olmadan ciddi sayıda nükleer silaha sahip. Bu durum İran ve tüm Ortadoğu için büyük bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
REZERVLERİN BAŞKENTİ: KİMİN ELİNDE NE KADAR VAR?
Dünya üzerindeki uranyum rezervleri adil bir şekilde dağılmış değil, bu da belirli ülkeleri "enerji devi" haline getiriyor. Küresel rezervlerin 6 ila 8 milyon ton arasında olduğunu belirten uzmanlar, listenin başında Avustralya'nın olduğunu ifade ediyor. Dr. Cihad Terzioğlu, "Tüm uranyumun yüzde 30'una yakını Avustralya'da bulunuyor ancak uranyumun dünyadaki merkezi ve tabiri caizse başkenti Kazakistan'dır" diyerek, Orta Asya'nın nükleer yakıt piyasasındaki hakimiyetini dile getirdi. Kazakistan'ın yanı sıra Rusya, Kanada, Brezilya, Nijer ve Güney Afrika uranyum pastasındaki en büyük paya sahip ülkeler arasında yer alıyor.
SADECE BOMBA DEĞİL: HAYATIN HER ALANINDA URANYUM
Uranyum denilince akla ilk olarak nükleer füzeler gelse de, bu element modern yaşamın pek çok gizli noktasında hizmet veriyor. Dr. Cihad Terzioğlu, uranyumun sivil kullanım alanlarını, "Gıdaların hijyeninde ve sterilizasyonunda, tıpta kanser tedavisinde ve özellikle denizaltı araçlarının yakıt ikmalinde uranyum kullanılıyor" sözleriyle özetledi. Nükleer denizaltılar, uçak gemileri ve hatta uzay araçları için vazgeçilmez bir yakıt olan uranyum, doğru ellerde insanlığa hizmet ederken, yanlış ellerde küresel bir felaketin kapısını aralayabiliyor.