Dünyanın kaderini belirleyen stratejik güç: Uranyum! Jeopolitik satrançta nükleer dengeler değişiyor mu?

Uranyum, sadece bir metal değil; küresel siyasetin, devasa enerjinin ve askeri gücün tam kalbinde yer alan stratejik bir anahtar. ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin merkezine yerleşen bu gizemli element, gümüşü andıran beyaz renginin ardında dünyayı titretecek bir güç barındırıyor. Nükleer enerjiden kanser tedavisine, denizaltılardan atom bombasına kadar geniş bir yelpazede kullanılan uranyum, "zenginleştirme" teknolojisiyle birlikte ülkeler için hem büyük bir fırsat hem de devasa bir jeopolitik risk anlamına geliyor. İşte dünyanın gözünü ayırmadığı o elementin tüm sırları.

DOĞADAKİ GİZEMLİ GÜÇ: URANYUM NEDİR?

Uranyum, doğada bulunan ve çekirdeğindeki enerjiyle diğer tüm metallerden ayrılan bir element olarak tanımlanıyor. Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Uranyum, radyoaktif elementler grubunda yer alan bir element" ifadelerini kullanırken, Enerji Analisti Dr. Cihad Terzioğlu, "Uranyum doğada bulunan çok yoğun ve aslında jeopolitik riskleri barındıran bir metaldir" sözleriyle konunun stratejik önemine vurgu yaptı. Gümüşe benzeyen metalik yapısının altında devasa bir enerji saklayan uranyum, parçalanabilir atom yapısı sayesinde zenginleştirildiğinde eşsiz bir güç kaynağına dönüşüyor.

ENERJİDEN SİLAHA GİDEN KRİTİK EŞİK: ZENGİNLEŞTİRME

Uranyumun kullanım alanını, içindeki U-235 izotopunun oranı belirliyor. Ham uranyumun doğrudan kullanılamayacağını belirten Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Nükleer enerji için yüzde 3 ila 5 oranında zenginleştirme yeterliyken, nükleer silah için bu oranın yüzde 90'a çıkması gerekiyor" diyerek nükleer güç ile nükleer silah arasındaki o ince çizgiye dikkat çekti. Dr. Cihad Terzioğlu ise sürecin teknik boyutunu, "Uranyum daha da zenginleştirildiğinde, ki bu işleme santrifüj işlemi diyoruz, yüzde 90'lar seviyesine ulaştığında kontrolsüz reaksiyonlarla bir atom bombasına dönüşebiliyor" sözleriyle aktardı.