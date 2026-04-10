Mescid-i Aksa'da büyük kavuşma: 42 gün sonra ilk cuma namazı heyecanı

Mescid-i Aksa'da, 42 gün aradan sonra ilk cuma namazı için büyük bir coşku yaşanıyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Kudüs'teki tarihi anları, Mescid-i Aksa'nın avlusundaki özlem dolu atmosferi ve bölgedeki son güvenlik durumunu sıcağı sıcağına aktardı. MESCİD-İ AKSA'DA 42 GÜN SONRA İLK CUMA NAMAZI İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR 5 HAFTALIK HASRET SONA ERDİ Bölgedeki gelişmeleri günlerdir Mescid-i Aksa'nın çevresinden takip eden A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, haftalar süren bekleyişin ardından yaşanan kavuşma anını, "5 haftadır hep Mescid-i Aksa'nın dışından yayın yapıyorduk ama bu kez artık 5. haftanın sonunda, 6. haftada Mescid-i Aksa nihayet açıldı dün itibarıyla. Bugün de cuma namazı için ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar akın etmeye başladılar Mescid-i Aksa'ya." sözleriyle aktardı. Kavasoğlu, avludan yükselen dualara ve duygusal atmosfere dikkat çekerek, "Tam 5 haftadır, 41 gün boyunca yoğun bir özlem vardı Mescid-i Aksa için. İsrail her defasında olduğu gibi yine çeşitli bahanelerle Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmıştı, gelen tepkilere kulak asmadı." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: ahaber.com.tr BAYRAM NAMAZLARI KILINAMAMIŞTI Kutsal mekandaki uzun süreli yasağın Müslümanlar üzerinde bıraktığı derin izlere değinen Kavasoğlu, "5 hafta boyunca Ramazan ayında teravih namazlarında, bayram namazında, 839 yılın sonunda Mescid-i Aksa kapalıydı. 5. hafta sona erdikten sonra 6. haftaya artık Müslümanlar Mescid-i Aksa'da cuma namazlarını eda ederek katılabilecekler." şeklinde konuştu. Kavasoğlu, mekanın İslam alemi için önemini ise, "Mescid-i Aksa Müslümanlar için, bizler için en önemli üç mabetten biri... İlk kıblemiz olması sebebiyle herkesin gönlündeki yeri apayrı." sözleriyle vurguladı.