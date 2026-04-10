İstanbul'da otopark kaosu: Araç çok yer yok! Sorun neden çözülemiyor?

İstanbul’da araç sayısı 6 milyonu aşarken otopark kapasitesi yetersiz kaldı. TÜİK verilerine göre her 6 araca yalnızca bir park yeri düşüyor. Sokaklar ve kaldırımlar çift sıra parkla dolarken, yüksek otopark ücretleri sürücüleri yol kenarına yönlendiriyor. Uzmanlar, çözüm için toplu taşıma ve akıllı otopark sistemlerine dikkat çekiyor.

İstanbul'da milyonlarca sürücü, trafik çilesinin yanı sıra her geçen gün derinleşen otopark kriziyle de mücadele ediyor. Megakentte trafiğe kayıtlı araç sayısı rekor seviyelere ulaşırken, mevcut otopark kapasitesinin yetersizliği sokakları ve kaldırımları adeta birer araç pazarına çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı verilerine göre her 6 araca sadece bir park yerinin düştüğü İstanbul'da, sürücüler artık trafikte ilerlemekten çok park yeri bulmak için zaman harcıyor. HER 6 ARACA SADECE 1 PARK ALANI! ARAÇ SAYISI 6 MİLYONU AŞTI, OTOPARK KAPASİTESİ SINIFTA KALDI Megakentte trafik kadar kronikleşen otopark sorunu, resmi verilerle korkutucu boyutlara ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu Motorlu Kara Taşıtları 2025 verilerine göre, İstanbul'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 6 milyon 246 bin 12'ye yükseldi. Ancak bu devasa araç filosuna karşılık kentteki otopark kapasitesi sadece 1 milyon 143 bin 937 ile sınırlı kaldı. Duruma tepki gösteren bir sürücü, "Mümkün olduğunca arabayla bir yere gitmemeye çalışıyorum" ifadelerini kullanırken, bir başka vatandaş, "Otopark sorunu çok yaşıyorum, özellikle Beşiktaş taraflarında" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti aktardı.

İstanbul'da otopark krizi SOKAKLAR VE KALDIRIMLAR İŞGAL ALTINDA: ÇİFT SIRA PARK TRAFİĞİ KİLİTLİYOR Evinin önünde dahi park yeri bulamayan sürücüler, dakikalarca sokak sokak gezmek zorunda kalıyor. Park alanı bulamayanların kaldırımlara ve yol kenarlarına yönelmesi ise hem yayaları hem de trafiğin akışını olumsuz etkiliyor. Çalıştığı bölgede büyük sorun yaşadığını belirten bir vatandaş, "Çalıştığım yerde her yer çift sıra, millet otoparktan çıkabilmek için bile birbirini aramak zorunda kalıyor" diyerek sorunun boyutuna dikkat çekti. Yer bulamadığı için yasal olmayan yerlere park etmek zorunda kaldığını belirten bir diğer sürücü ise, "Yarım saattir dolaşıyoruz, yol kenarları dolu. Biz de yasal olmayan yere park ettik, inşallah ceza gelmez" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da otopark krizi ÜCRETLERİN YÜKSEKLİĞİ SÜRÜCÜLERİ YOL KENARINA İTİYOR Otopark sayısının azlığı kadar, mevcut otoparkların yüksek ücretleri de sürücüleri canından bezdirmiş durumda. Özellikle İspark ve özel otopark fiyatlarından şikayet eden bir öğrenci sürücü, "Park yeri bulmakta zorlanıyoruz, öğrenci olduğumuz için ücretler bizi biraz zorlayabiliyor" dedi. Fiyat artışlarının sürücüleri kaçak park etmeye teşvik ettiğini belirten bir başka vatandaş, "Semt fiyatı yükselince insan diyor ki ben buraya girmeyeyim, yola park edeyim, kaldırıma park edeyim" sözleriyle ekonomik boyutun krizi nasıl tetiklediğini aktardı.