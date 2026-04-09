Türkiye - Pakistan Dostluk Grubu Başkanı konuştu: Türkiye ateşkeste kolaylaştırıcı rol oynadı

Meclis Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, Pakistan’ın ABD-İran arasındaki ateşkeste önemli rol oynamasını değerlendirdi, ateşkese giden yolun perde arkasını anlattı. Türkiye’nin de kolaylaştırıcı rol oynamasına dikkat çeken Şahin, “Bundan sonra Orta Doğu’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

Orta Doğu'da tam 40 gün süren savaşın ardından ABD ve İran arasında sağlanan ateşkesin perde arkası aralandı. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, ateşkes sürecinde Türkiye ve Pakistan'ın üstlendiği kritik role dikkat çekti. İsrail'in "dokunulmaz" imajının yerle bir olduğunu ve ABD'nin bölgedeki koruyucu gücünün çöktüğünü vurgulayan Şahin, "Demir Kubbe kevgire döndü" diyerek bölgede bozulan ezberleri ve yeni diplomatik denklemi özetledi.

ATEŞKESİN PERDE ARKASINDAKİ PAKİSTAN VE TRUMP ETKİSİ



Orta Doğu'da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve bütün algılar ile ezberlerin bozulduğunu belirten Meclis Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, Pakistan'ın devreye girmesiyle ilan edilen ateşkesin arka planına ilişkin, "Bu süreci Çin'le birlikte Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir birlikte yürüttüler diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump bu sürecin Pakistan yakasında önemli aktörlerindendi. İkili ilişkiler, hem Sayın Şahbaz Şerif'in hem Asım Münir'in Trump'la olan dostlukları açıkçası biraz bu süreçte ön plana çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİDEKİ KOLAYLAŞTIRICI ROLÜ



Bölgede sağlanan uzlaşmada bölgesel aktörlerin ve diplomatik çabaların önemine de değinen Şahin, "Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan, Çin'le birlikte bu ülkeler de biraz kolaylaştırıcı, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın temasları, Sayın Hakan Fidan Bey'in, Dışişleri Bakanımızın bu süreçteki oynamış olduğu kolaylaştırıcı roller bu sürece kadar gelinmesini sağladı." sözleriyle aktardı.

"İSRAİL DOKUNULMAZ DEĞİLMİŞ, DEMİR KUBBE KEVGİRE DÖNDÜ"



Kırk gün süren çatışmaların bölgedeki tüm statükoyu sarstığına dikkat çeken Şahin, "Bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu ve Körfez ülkelerini koruyamadığını gördük. Bozulan ezberlerden birisi buydu, önemlisi buydu açıkçası." şeklinde konuştu. Amerika'nın bölgede İsrail'i korumak için de bulunduğunu ancak İran'ın füzelerinden İsrail'i koruyamadığını belirten Şahin, "İsrail dokunulmaz bir devletti, baş edilemez bir güçtü, bugüne kadar böyle bir ezber vardı Ortadoğu'da. İran'ın füzelerine karşı bu dokunulmazlık zırhı da ortadan kalktı. Demir Kubbe İsrail'i korur denildi, Demir Kubbe İran'ın füzeleriyle maalesef ki kevgire dönmüş oldu, gördük bütün bunları." ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca, yaşanan süreçte ABD'nin bölgede kendi kendisini dahi koruyamadığının altını çizdi.

KORE ÖRNEĞİ: ATEŞKES KALICI BARIŞA DÖNÜŞEBİLİR Mİ?



Bıçak sırtında duran ateşkesin kalıcı olması temennisinde bulunan Şahin, tarihten dikkat çeken bir örnek vererek, "Belki ateşkes işte pamuk ipliğine bağlı olsa da kimi ateşkesler çok kalıcı barışlara dönüşebiliyor. Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki savaş bir küçük ateşkesle başladı ve hiçbir anlaşma olmadan bugüne kadar bir ateşkes olarak devam ediyor." sözleriyle sürece dair umutlarını dile getirdi.