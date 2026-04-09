Altında ters köşe: Savaş durdu rakamlar şaşırttı! İşte piyasalardaki kritik tablo
Orta Doğu’da ilan edilen ateşkes sonrası piyasalarda dalgalı seyir dikkat çekiyor. Altın fiyatları ilk etapta yükselse de belirsizliklerle geri çekilirken, petrolde sert düşüş yaşandı. Uzmanlar, jeopolitik risklerin ve ABD’den gelen açıklamaların piyasalar üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü, yatırımcıların ise temkinli hareket ettiğini belirtiyor.
Orta Doğu'da ilan edilen ateşkes kararı sonrası piyasalar hareketlendi. Altın ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken, jeopolitik risklerin emtia üzerindeki etkisi devam ediyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, piyasalardaki son gelişmeleri, merkez bankalarının hamlelerini ve yatırımcıyı bekleyen senaryoları canlı yayında masaya yatırdı.
ATEŞKESİN PİYASALARA İLK ETKİSİ VE FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM
Haberin detaylarını aktaran A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "Ortadoğu'daki savaşa ateşkes ilan edilmesiyle birlikte piyasalarda bir hareketlilik beklendi ancak altında yükseliş olmadı, aksine dünden itibaren zaman zaman düşüşler yaşandı." sözlerini kaydetti. Konuyla ilgili teknik verileri paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Ateşkesle beraber altın fiyatlarında yüzde 2,5 - 3'e yakın bir yükseliş gördük; Brent ve ham petrolde ise yüzde 17'ye yakın bir düşüş gerçekleşti. Aslında ilk tepki güzeldi ancak İsrail'in süreci zaman zaman sabote etmesi ve Lübnan'ın sürece dahil edilip edilmemesiyle ilgili açıklamalar piyasayı etkiledi." ifadelerini kullandı.
JEOPOLİTİK GERİLİM VE TRUMP FAKTÖRÜ
Küresel siyasetteki gelişmelerin piyasa üzerindeki baskısına değinen Şirin Sarı, "Trump dünden beri açıklamalar yapıyor; İran'a yönelik ani bir saldırı karşısında askeri personelin hazır olduğunu belirtiyor. Yatırımcı, 2024 yılında barış sürecinin başlayacağını ve faizlerin düşeceğini bekliyordu ancak bugün yeni savaşların ve cephelerin açıldığını görüyoruz." sözleriyle piyasadaki tedirginliğin kaynağına işaret etti. Sarı ayrıca, "Sözünü tutmayan bir ABD yönetimi profili var ve yatırımcı bu tecrübeyle portföyüne altını eklemeye devam ediyor." şeklinde konuştu.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ VE İÇ PİYASA BEKLENTİLERİ
Dünya genelindeki merkez bankalarının altına olan ilgisinin sürdüğünü belirten Şirin Sarı, "ABD dışındaki merkez bankaları, özellikle Çin, Kazakistan ve Polonya, Ocak ve Mart ayları arasında rezervlerini artırmaya devam etti. İç piyasaya baktığımızda ise maliyetler 7.500-8.000 TL civarının üzerinde seyrediyor." dedi.
Gram altın ve ons altındaki yön arayışına dikkat çeken Sarı, "Son düşüş altın yatırımcısını biraz korkuttu. Körfez'de savaşın devam etmesi durumunda ülkelerin altın satabileceği beklentisi de düşüşte etkili oluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6.800 - 6.900 TL bandında işlem görürken, ons altın ise yön arayışı içerisinde." ifadeleriyle piyasadaki son rakamları aktardı.
KISA ANALİZ
Orta Doğu'da ilan edilen ateşkes, piyasalarda ilk etapta risk iştahını artırsa da kalıcı bir rahatlama sağlamadı. Altın güvenli liman özelliğini korurken yön arayışına girdi, petrolde ise arz endişelerinin azalmasıyla sert geri çekilme yaşandı. Jeopolitik belirsizliklerin sürmesi ve ABD'den gelen sert açıklamalar, piyasalarda temkinli seyrin devam edeceğine işaret ediyor.
VERİLERLE PİYASA ÖZETİ
|Gösterge
|Son Durum
|Değişim
|Not
|Altın (Ons)
|Yön arayışında
|+%2,5 – %3 (ilk tepki)
|Sonrasında dalgalı
|Gram Altın
|6.800 – 6.900 TL
|Sınırlı düşüş
|İç piyasada baskı
|Brent Petrol
|Sert düşüş
|-%17
|Ateşkes etkisi
|Jeopolitik Risk
|Yüksek
|Devam ediyor
|Belirsizlik sürüyor
|Merkez Bankaları
|Alım yönlü
|Artış var
|Çin, Polonya, Kazakistan öne çıkıyor
Altın neden düşüyor?
- Ateşkes sonrası risk algısının geçici azalması ve olası satış beklentileri fiyatları baskılıyor.
Petrol neden sert düştü?
- Savaş riskinin azalmasıyla arz kesintisi endişeleri zayıfladı.
Altın yeniden yükselir mi?
- Jeopolitik riskler devam ettiği sürece orta-uzun vadede yukarı yönlü potansiyel korunuyor.
Yatırımcı ne yapmalı?
- Uzmanlara göre kısa vadede temkinli olunmalı, portföy çeşitlendirmesi ön planda tutulmalı.
Merkez bankaları neden altın alıyor?
- Küresel belirsizliklere karşı rezervleri güçlendirmek ve dolara bağımlılığı azaltmak için