Altında ters köşe: Savaş durdu rakamlar şaşırttı! İşte piyasalardaki kritik tablo

Orta Doğu'da ilan edilen ateşkes kararı sonrası piyasalar hareketlendi. Altın ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken, jeopolitik risklerin emtia üzerindeki etkisi devam ediyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, piyasalardaki son gelişmeleri, merkez bankalarının hamlelerini ve yatırımcıyı bekleyen senaryoları canlı yayında masaya yatırdı.

ATEŞKESİN PİYASALARA İLK ETKİSİ VE FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM

Haberin detaylarını aktaran A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "Ortadoğu'daki savaşa ateşkes ilan edilmesiyle birlikte piyasalarda bir hareketlilik beklendi ancak altında yükseliş olmadı, aksine dünden itibaren zaman zaman düşüşler yaşandı." sözlerini kaydetti. Konuyla ilgili teknik verileri paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Ateşkesle beraber altın fiyatlarında yüzde 2,5 - 3'e yakın bir yükseliş gördük; Brent ve ham petrolde ise yüzde 17'ye yakın bir düşüş gerçekleşti. Aslında ilk tepki güzeldi ancak İsrail'in süreci zaman zaman sabote etmesi ve Lübnan'ın sürece dahil edilip edilmemesiyle ilgili açıklamalar piyasayı etkiledi." ifadelerini kullandı.

JEOPOLİTİK GERİLİM VE TRUMP FAKTÖRÜ

Küresel siyasetteki gelişmelerin piyasa üzerindeki baskısına değinen Şirin Sarı, "Trump dünden beri açıklamalar yapıyor; İran'a yönelik ani bir saldırı karşısında askeri personelin hazır olduğunu belirtiyor. Yatırımcı, 2024 yılında barış sürecinin başlayacağını ve faizlerin düşeceğini bekliyordu ancak bugün yeni savaşların ve cephelerin açıldığını görüyoruz." sözleriyle piyasadaki tedirginliğin kaynağına işaret etti. Sarı ayrıca, "Sözünü tutmayan bir ABD yönetimi profili var ve yatırımcı bu tecrübeyle portföyüne altını eklemeye devam ediyor." şeklinde konuştu.