Pakistan’ın ateşkes teklifi nasıl oluştu? A Haber’de çarpıcı analiz: Hedef İran üzerinden tüm Müslümanlar

ABD ve İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nın kapanma tehlikesiyle küresel ekonomi ve güvenliği tehdit ederken, Pakistan'ın diplomasi trafiği ön plana çıktı. A News Kıdemli Editörü Umar Tasleem A Haber ekranlarında konuşarak, çatışmanın sadece bölgesel değil, dünya çapında insani ve ekonomik etkiler doğurduğunu vurgulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki sıcak temasın ardından gelen ateşkesin mimarını A News Kıdemli Editörü Umar Tasleem, "Bir Pakistanlı olarak benim için ve dünyanın her yerindeki diğer Pakistanlılar için bu çok önemli. Herkes yetenekli ama bu ateşkes daha önce sağlanmamıştı; bu ateşkes Pakistan tarafından gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

Pakistan'ın önemini vurgulayan Tasleem, "Pakistan'ın oynadığı pek çok rol var. En önemlisi, Pakistan'ın hem İran hem de Amerika ile bağlantıları çok iyi" sözleriyle sürecin temel taşını işaret etti.