Pakistan’ın ateşkes teklifi nasıl oluştu? A Haber’de çarpıcı analiz: Hedef İran üzerinden tüm Müslümanlar

Pakistan’ın ateşkes teklifi nasıl oluştu? A Haber’de çarpıcı analiz: Hedef İran üzerinden tüm Müslümanlar

ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın çıkışıyla başlayan ve küresel bir felaketin eşiğine gelen gerilimde, Pakistan'ın yürüttüğü diplomasi süreci meyvesini verdi. Taraflar 15 günlük ateşkes masasına otururken Pakistan'ın bu kritik rolünü A News Kıdemli Editörü Umar Tasleem A Haber’de açıkladı. Tasleem, İran’ın ABD-İsrail ile giriştiği savaşına ilişkin konuşarak, “Gazze'dekiler ve tüm Müslümanlar aslında burada hedef gösterilmiş durumda.” dedi.

ABD ve İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nın kapanma tehlikesiyle küresel ekonomi ve güvenliği tehdit ederken, Pakistan'ın diplomasi trafiği ön plana çıktı. A News Kıdemli Editörü Umar Tasleem A Haber ekranlarında konuşarak, çatışmanın sadece bölgesel değil, dünya çapında insani ve ekonomik etkiler doğurduğunu vurgulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HÜRMÜZ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ MÜ? A HABER'DE ÇARPICI ANALİZ: HEDEF TÜM MÜSLÜMANLAR

Hürmüz Boğazı'ndaki sıcak temasın ardından gelen ateşkesin mimarını A News Kıdemli Editörü Umar Tasleem, "Bir Pakistanlı olarak benim için ve dünyanın her yerindeki diğer Pakistanlılar için bu çok önemli. Herkes yetenekli ama bu ateşkes daha önce sağlanmamıştı; bu ateşkes Pakistan tarafından gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

Pakistan'ın önemini vurgulayan Tasleem, "Pakistan'ın oynadığı pek çok rol var. En önemlisi, Pakistan'ın hem İran hem de Amerika ile bağlantıları çok iyi" sözleriyle sürecin temel taşını işaret etti.

1970'LERDEN BUGÜNE ARABULUCULUK MİSYONU

Pakistan diplomasisinin derin tecrübelerine dikkat çeken Tasleem, "Bu, Pakistan'ın diplomasiye ilk defa dahil oluşu değil. Pakistan, 1970'lerde Yahya Han döneminde Amerika ve Çin arasında da bir arabuluculuk yaptı. Pakistan burada kadim bir aracı rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Güncel durumun İslam dünyasının kaderiyle bağlantısını anlatan Tasleem, "Şu anda eğer İran burada hedefleniyorsa, dünyanın her yerindeki Müslümanlar da hedeflenmiş anlamına geliyor. Gazze'dekiler ve tüm Müslümanlar aslında burada hedef gösterilmiş durumda. Pakistan da bir İslam Cumhuriyeti olarak bu noktada barışçıl bir duruş sergiliyor" dedi.

"PAKİSTAN GÜÇLE DEĞİL DİYALOGLA İLERLEDİ"

Tasleem, temellerin çok daha önceden atıldığını belirterek, "Eylül 2022'ye geri dönecek olursak, Başbakan Şahbaz Şerif ve eşi Amerika'yı ziyaret etti ve müzakereler yaptılar. İyi anlaşabiliyorlar ve süreçte diplomasi öncelikliydi" açıklamasında bulundu.

Pakistan'ın zorlayıcı değil ikna edici bir güç olduğunu söyleyen Tasleem, "Pakistan güçle ilerlemiyor; Pakistan tarafları diyaloğa sürüklüyor. Hem Amerika'yı hem de İran'ı sürece dahil etti ve diyalog için baskı yaptı" dedi.

ATEŞ HATTINDA KRİTİK TARİHLER: 28 ŞUBAT'TAN İSLAMABAD MUTABAKATINA

Tasleem, sürecin kritik aşamalarını ise şöyle aktardı:

"Savaş 28 Şubat'ta başladı. İlk diplomatik girişimler 24 Mart'ta Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar tarafından başlatıldı ve süreci kolaylaştırdı. 25 Mart'ta İran'da 10 binden fazla alan hedef alındı ve 3 binden fazla nokta etkilendi. Pakistan, her zaman barışçıl bir yaklaşım benimsedi."

Tasleem ayrıca, "İshak Dar meslektaşlarıyla görüştü; Hakan Fidan Pakistan'ı ziyaret etti. Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarıyla yapılan görüşmeler de bu sürecin bir parçasıydı" dedi.

ÇİN'İN DAHİL EDİLMESİ VE MASADAKİ 5 KRİTİK MADDE

Büyük güçler arasındaki diplomasiye Çin'in de dahil edildiğini belirten Tasleem, "Pakistan devleti, 'Çin'i de dahil edelim' dedi çünkü Çin'in desteğine ihtiyaç vardı. Pakistan ve Çin Dışişleri Bakanları bir araya geldi ve beş kritik noktayı tartıştı" dedi.

Müzakerelerin içeriğini de paylaşan Tasleem, "Amerika, İran'ın nükleer programının sınırlanmasını ve uranyuma erişimin kısıtlanmasını istiyor. En önemlisi, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını talep ettiler" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL EKONOMİ VE TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ TEHLİKE

Krizin sadece askeri değil, insani ve ekonomik boyutlarına da değinen Tasleem, "Savaş kısa vadede bizi doğrudan etkilemeyebilir ama petrol fiyatlarına ve küresel tedarik zincirine bakın. İlaçlara ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor; bunların Afrika kıtasına ulaştırılmasında ciddi aksaklıklar var. Şu anda bir ateşkes var ama önümüzdeki aylarda ekonomik etkilerini daha net göreceğiz" dedi.

İSRAİL FAKTÖRÜ VE NETANYAHU'NUN "ZAFER" ARAYIŞI

Tasleem, ateşkes ilanından sonra İsrail'in saldırılarına dikkat çekerek, "Geçen akşam ateşkes ilan edildi ama İsrail saldırıları devam etti. Son iki yıldır benzer bir döngüyü görüyoruz; Amerika ve İran görüşmeler yürütürken İsrail sahadaki saldırganlığını sürdürdü" dedi.

İSLAMABAD MUTABAKATI

Müzakerelerin sonucunu anlatan Tasleem, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslamabad ve Pekin'deki görüşmelerden sonra, 'Birbirimizi anlamaya çalışalım' dedi. Bu yaklaşım Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan için bir dönüm noktası oldu; İslamabad Mutabakatı böyle oluştu" dedi.

Tasleem ayrıca, sürecin tek bir kişi tarafından değil, kolektif devlet yönetimiyle yürütüldüğünü belirterek, "Başbakan JD Vance ile görüşmeler yapıldı, Abbas Arakçi ile temas kuruldu; son birkaç gündür yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı" ifadelerini kullandı.

LÜBNAN'A YAPILAN SALDIRILAR

Son olarak siyasi arenadaki değişkenler ve Lübnan'daki duruma dikkat çeken Tasleem, "Her şey değişebilir. Donald Trump, JD Vance'in sürece katılamayacağını söylemişti; Steven Witkoff ve Jared Kushner da isimler arasında yer aldı. Lübnan'da kimse bu gelişmeleri beklemiyordu ve insanlar hayatını kaybetti. Her noktadan sonra her şey yeniden değişebilir" diyerek açıklamasını noktaladı.

