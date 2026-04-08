Pakistan’ın ateşkes teklifi nasıl oluştu? A Haber’de çarpıcı analiz: Hedef İran üzerinden tüm Müslümanlar
ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın çıkışıyla başlayan ve küresel bir felaketin eşiğine gelen gerilimde, Pakistan'ın yürüttüğü diplomasi süreci meyvesini verdi. Taraflar 15 günlük ateşkes masasına otururken Pakistan'ın bu kritik rolünü A News Kıdemli Editörü Umar Tasleem A Haber’de açıkladı. Tasleem, İran’ın ABD-İsrail ile giriştiği savaşına ilişkin konuşarak, “Gazze'dekiler ve tüm Müslümanlar aslında burada hedef gösterilmiş durumda.” dedi.
ABD ve İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nın kapanma tehlikesiyle küresel ekonomi ve güvenliği tehdit ederken, Pakistan'ın diplomasi trafiği ön plana çıktı. A News Kıdemli Editörü Umar Tasleem A Haber ekranlarında konuşarak, çatışmanın sadece bölgesel değil, dünya çapında insani ve ekonomik etkiler doğurduğunu vurgulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Hürmüz Boğazı'ndaki sıcak temasın ardından gelen ateşkesin mimarını A News Kıdemli Editörü Umar Tasleem, "Bir Pakistanlı olarak benim için ve dünyanın her yerindeki diğer Pakistanlılar için bu çok önemli. Herkes yetenekli ama bu ateşkes daha önce sağlanmamıştı; bu ateşkes Pakistan tarafından gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.
Pakistan'ın önemini vurgulayan Tasleem, "Pakistan'ın oynadığı pek çok rol var. En önemlisi, Pakistan'ın hem İran hem de Amerika ile bağlantıları çok iyi" sözleriyle sürecin temel taşını işaret etti.
1970'LERDEN BUGÜNE ARABULUCULUK MİSYONU
Pakistan diplomasisinin derin tecrübelerine dikkat çeken Tasleem, "Bu, Pakistan'ın diplomasiye ilk defa dahil oluşu değil. Pakistan, 1970'lerde Yahya Han döneminde Amerika ve Çin arasında da bir arabuluculuk yaptı. Pakistan burada kadim bir aracı rol oynuyor" ifadelerini kullandı.
Güncel durumun İslam dünyasının kaderiyle bağlantısını anlatan Tasleem, "Şu anda eğer İran burada hedefleniyorsa, dünyanın her yerindeki Müslümanlar da hedeflenmiş anlamına geliyor. Gazze'dekiler ve tüm Müslümanlar aslında burada hedef gösterilmiş durumda. Pakistan da bir İslam Cumhuriyeti olarak bu noktada barışçıl bir duruş sergiliyor" dedi.
"PAKİSTAN GÜÇLE DEĞİL DİYALOGLA İLERLEDİ"
Tasleem, temellerin çok daha önceden atıldığını belirterek, "Eylül 2022'ye geri dönecek olursak, Başbakan Şahbaz Şerif ve eşi Amerika'yı ziyaret etti ve müzakereler yaptılar. İyi anlaşabiliyorlar ve süreçte diplomasi öncelikliydi" açıklamasında bulundu.
Pakistan'ın zorlayıcı değil ikna edici bir güç olduğunu söyleyen Tasleem, "Pakistan güçle ilerlemiyor; Pakistan tarafları diyaloğa sürüklüyor. Hem Amerika'yı hem de İran'ı sürece dahil etti ve diyalog için baskı yaptı" dedi.