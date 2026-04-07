İsrail 4 ülkenin görüşmesinden neden rahatsız? "İttifak Tel Aviv'in planlarını bozabilir"

Türkiye’nin öncülüğünde Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan’ın katılımıyla gerçekleşen dörtlü zirve Orta Doğu’da dengeleri değiştirdi. Bölgesel barışı hedefleyen kritik temaslar Tel Aviv’de rahatsızlık oluştururken, uzmanlar bu ittifakın İsrail’in saldırgan politikalarına karşı güçlü bir set olabileceğini vurguluyor. Zirve, İslam dünyasında birlik mesajı olarak öne çıktı.

Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan, Orta Doğu'daki kanlı süreci durdurmak ve bölgesel barışı tesis etmek adına tarihi bir adım atarak güçlerini birleştirdi. Ankara'nın diplomatik öncülüğünde şekillenen bu kritik dörtlü zirve, bölgede işgal ve yayılmacı politikalar yürüten Tel Aviv yönetiminde büyük bir paniğe neden oldu. Uzmanlar, İslam dünyasının bu dev aktörlerinin bir araya gelmesini, İsrail'in kirli planlarına karşı örülen en güçlü set olarak nitelendirirken; Ankara'nın oyun kurucu rolü bir kez daha tescillendi.

BÖLGESEL GÜÇ BİRLİĞİ TEL AVİV'DE PANİK YARATTI

Orta Doğu'da ateş çemberi her geçen gün genişlerken, Türkiye'nin başını çektiği diplomasi trafiği bölgedeki dengeleri kökten değiştirdi. Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleşen kritik temaslar, İsrail'in bölgedeki "hareket alanının kısıtlanacağı" şeklinde yorumlandı. Görüşmelerin ardından Tel Aviv'den gelen ilk tepkiler, bu ittifakın İsrail'in saldırgan politikalarına karşı büyük bir engel teşkil ettiğini kanıtlar nitelikte. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren uzmanlar, "Bu dörtlü yapı, İsrail'in bölgedeki işgalci adımlarına karşı en somut ve caydırıcı cevaptır" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN YAYILMACI PLANLARINA AĞIR DARBE

Dört ülkenin dışişleri bakanları tarafından atılan bu tarihi adım, sadece bir barış görüşmesi değil, aynı zamanda İsrail'in bölgedeki "Büyük İsrail" hayallerine vurulmuş bir kilit olarak görülüyor. Özellikle ABD ve İsrail eksenli İran geriliminin tırmandığı bir dönemde gelen bu hamle, bölge ülkelerinin kendi kaderlerini tayin etme iradesini temsil ediyor. Bölgeyi yakından takip eden stratejistler, "Türkiye'nin diplomatik hamleleri ve oluşturulan bu dörtlü ittifak, İsrail'in bölgedeki kirli planlarını bir bir bozabilir" sözleriyle sürecin ciddiyetine dikkat çekti.

İSLAM DÜNYASINDA BİRLİK RUHU YENİDEN CANLANIYOR

Zirvenin yankıları sadece siyasi arenada değil, İslam dünyasının genelinde de büyük bir heyecan yarattı. Türkiye'nin kararlı duruşuyla şekillenen bu temasların, diğer Müslüman ülkelere de örnek teşkil etmesi bekleniyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında ittifaka yeni üyelerin katılabileceğini belirten akademisyenler, "Eğer bölge ülkeleri arasında bu birlik ruhu tam manasıyla kurulmazsa, İsrail bölgedeki saldırılarını ve işgal alanını genişletmeye devam edecektir" uyarısında bulundu.

DÖRTLÜ İTTİFAK BÖLGESEL KAOSU BİTİREBİLİR Mİ?

Ankara, İslamabad, Kahire ve Riyad hattında kurulan bu güçlü köprü, Orta Doğu'da suların durulması için en büyük umut kaynağı haline geldi. İsrail'in dörtlü görüşmeden duyduğu rahatsızlığın temelinde, bölgedeki yalnızlığının artması ve askeri saldırganlığının diplomatik bir blokajla karşılaşması yatıyor. Uzman isimler, bu birliğin devamlılığının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu stratejik birliktelik, Orta Doğu'daki kaosu bitirecek ve barışı getirecek olan asıl güçtür" değerlendirmesinde bulundu. Terör ve işgal siyasetiyle bölgeyi kan gölüne çeviren odaklara karşı, Türkiye'nin öncülük ettiği bu "çelik çekirdek" ittifakın atacağı bir sonraki adım şimdiden tüm dünya tarafından merakla bekleniyor.