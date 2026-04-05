İran, yıllardır süregelen ağır ambargolar, diplomatik izolasyon ve askeri baskılara rağmen Orta Doğu'da nasıl stratejik bir güç olarak kalabiliyor?

1979 devriminden bu yana şekillenen "Direniş Ekseni" ve 8 yıllık İran-Irak savaşından çıkarılan dersler, bugünkü Tahran yönetiminin savunma stratejisinin ana omurgasını oluşturuyor. Klasik savaş yöntemlerini bir kenara bırakarak asimetrik güç unsurlarına yönelen İran, drone teknolojisinden balistik füzelere kadar geniş bir yelpazede geliştirdiği "yıkmadan diz çöktürme" stratejisiyle hem ABD hem de İsrail'e karşı caydırıcılığını korumaya çalışıyor.

DEVRİMDEN DİRENİŞ EKSENİNE

1925 yılında Rıza Şah ile başlayan batılılaşma dönemi, 1979'da Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin sürgünden dönmesiyle yerini bambaşka bir rejim yapısına bıraktı. İran'da sadece bir yönetim değişmedi, aynı zamanda sınırların ötesine taşınacak bir direniş doktrini doğdu. Bu yeni ideolojik yapı hakkında uzmanlar, "1981'den itibaren muhaliflerin tamamen etkisiz hale getirilmesiyle kurulan Velayet-i Fakih sistemi, tüm kurumların üzerinde dini bir liderin olduğu mutlak bir kontrol mekanizması sağladı." ifadelerini kullandılar. Bu doktrin, kısa sürede Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'e yayılarak bölgede geniş bir etki alanı oluşturdu.