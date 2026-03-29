Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, ABD ile İsrail’in İran politikasındaki görüş ayrılıkları daha görünür hale geliyor. Washington yönetimi sürecin kontrol altında tutulması ve gerilimin düşürülmesi gerektiğini savunurken, İsrail’in operasyonlara devam etme yönündeki tavrı dikkat çekiyor. Bu yaklaşım farkı, bölgedeki dengeleri yeniden tartışmaya açarken iki müttefik arasındaki uyumun sorgulanmasına neden oldu. Gelişmeler, “ABD süreç içinde istenmeyen bir çatışma dinamiğine mi sürükleniyor?” sorusunu da gündeme taşıdı.

Savaşın başından bu yana iki ülke arasındaki politika farklılığı artık gizlenemez boyuta ulaştı. Bölgeyi yakından takip eden analistler, "İsrail'in İran'ı tamamen yok edip rejimi değiştirerek kendisine müzahir bir yönetim oluşturmayı, hatta parçalanmış bir İran'ı tercih ettiğini; buna karşın ABD'nin ise daha kontrollü bir geçiş süreci hedeflediğini" ifade etti. Bu stratejik farklılık, operasyonların sahadaki yansımasını da doğrudan etkiliyor.

"ASIL TUZAĞA DÜŞEN TARAF ABD"

İsrail'in saldırgan tutumunun arkasında yatan gizli ajanda, müttefiki ABD'yi de zor durumda bırakıyor. Süreci değerlendiren uzmanlar, "ABD'nin İran'a verdiği zarar göz önüne alındığında İsrail'in istediği bir sürecin işlediğini, ancak burada asıl tuzağa düşen tarafın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu" dile getirdi. İsrail'in ABD'yi savaşa dahil etme çabalarının sonuç verdiği ancak Washington'un bu durumdan bir an önce sıyrılmanın yollarını aradığı belirtiliyor.

SİVİL HEDEFLER VE ENERJİ TESİSLERİ MERCEK ALTINDA

İsrail'in askeri hedeflerin ötesine geçme planı ise endişeleri artırıyor. Bölgedeki hareketliliği yorumlayan isimler, "İsrail'in askeri kapasiteyi yok etmenin yanı sıra enerji ve su tesisleri gibi sivil altyapıyı da vurarak İran'ı içeriden zayıflatmayı ve halk hareketlerini tetiklemeyi hedeflediği" yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Bu hamlelerin, Trump yönetimiyle İsrail arasında yüzde 100 bir mutabakat olmadığını da gösterdiği vurgulanıyor.

İLİŞKİLER KOPMA NOKTASINA GELİR Mİ?

Tüm bu gerilime rağmen, iki ülke arasındaki köklü bağların tamamen kopması beklenmiyor. Konunun uzmanları, "ABD içindeki güçlü İsrail lobisinin ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel etkileri nedeniyle bu tür stratejik farklılıkların kısa vadede büyük bir kırılmaya yol açmayacağını" savundu. Analistler, "ABD ve İsrail arasındaki ilişkinin İran meselesi yüzünden bozulmayacağını, yaşananların sadece taktiksel bir görüş ayrılığı olduğunu" sözlerine ekledi.