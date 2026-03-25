Batı ekonomileri can çekişiyor! Dünya dev enerji kriziyle sarsılıyor
Orta Doğu’da tırmanan savaş, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla küresel enerji krizine dönüştü. Petrol fiyatları rekor kırarken, ABD ve Avrupa’da akaryakıt zamları peş peşe geldi. Batı ekonomileri artan maliyet baskısıyla sarsılırken, uzmanlar krizin derinleşmesi halinde enerji fiyatlarının daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor.
Takvim yaprakları 28 Şubat'ı gösterirken Orta Doğu'dan gelen patlama sesleri, küresel bir kaosun fitilini ateşledi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hamlesiyle başlayan süreç, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasıyla tarihi bir enerji krizine dönüştü. Petrol fiyatlarının 100 dolar bandını aşarak rekor kırması, başta ABD olmak üzere Avrupa ekonomilerini de büyük bir çıkmazın eşiğine sürükledi.
KÖRFEZ'DE SAVAŞ TAMTAMLARI: HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI
İran'ın başkenti Tahran'ın güne patlamalarla uyanması, yalnızca bölgeyi değil, küresel enerji piyasalarını da hedef aldı. Dünyanın en kritik enerji hatlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın savaş nedeniyle kapatılması, dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sini adeta felç etti. Günlük 20 milyon varile yakın petrolün geçiş yaptığı bu stratejik noktanın devre dışı kalması, piyasalarda güvensizliği zirveye taşıdı. Uzmanlar, petrolün varil fiyatının kısa sürede %25 oranında arttığına dikkat çekerken, savaşın uzaması durumunda rakamların 200 dolar bandına kadar çıkabileceği uyarısında bulunuyor.
ABD HALKI ŞOKTA: TRUMP ZOR DURUMDA
Enerji krizinin vurduğu ilk adreslerin başında, 350 milyonluk nüfusuyla Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Bölgedeki gelişmeleri yerinden aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Savaştan önce arabama her zaman aldığım benzin galonu 2.69 centti, şimdi 3 dolar 89 cent oldu. Fiyatlar inanılmaz derecede sıçradı" ifadelerini kullandı. Fiyatlardaki bu devasa artışın, ABD Başkanı Donald Trump'ı Amerikan halkı ve seçmenleri karşısında oldukça zor bir duruma düşürdüğü belirtiliyor.
AVRUPA'YA ENERJİ ATEŞİ DÜŞTÜ: HOLLANDA VE SLOVENYA'DA REKOR ZAMLAR
Rus enerjisine erişimi kesen Avrupa, bu yeni krizle birlikte adeta "çifte şok" yaşıyor. Krizin en sert hissedildiği ülkelerden biri olan Hollanda'da durum içler acısı. Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Fatih Özyar, "Savaşın başladığı ilk günden beri artan akaryakıt ücretlerinde her gün artık bir rekor kırılıyor. 1 litre dizelin satış fiyatı 2 euro 70 cente, benzinin litre fiyatı ise 2 euro 60 cente kadar yükseldi" sözleriyle durumu özetledi. Akaryakıtın daha ucuz olduğu Belçika'ya giden sürücülerin yarattığı yoğunluk nedeniyle Slovenya hükümeti ise radikal bir karar alarak günlük akaryakıt satışını 50 litre ile sınırlandırdı.