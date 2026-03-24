Dünya enerji kriziyle çalkalanıyor: Küresel Armageddon kapıda!

Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde derinleşen enerji krizi, akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere ulaştırırken; gıda kriziyle birleşen büyük bir "Armageddon" senaryosu kapıya dayandı. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik 5 günlük ultimatomu ve Hürmüz Boğazı'na dair açıklamaları piyasalarda kısa süreli bir toparlanma yaratsa da uzmanlar Nisan ayına kadar daha büyük bir ekonomik krizin ve tam ölçekli bir ekonomik savaşın yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

KÜRESEL ÇAPTA ENERJİ VE YAKIT ÇIKMAZI

Dünya genelinde yaşanan enerji darboğazına dikkat çeken A Haber muhabiri Alpaslan Düven, "Avustralya'dan Etiyopya'ya kadar uzanan ciddi bir yakıt sıkıntısı yaşanırken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Küba'ya kadar geniş bir coğrafyada elektrik tedarikinde büyük karartmalar ve aksamalar görülüyor" ifadelerini kullandı. Avrupa'daki durumu muhabirlerin kendi araçlarına aldığı yakıtlardan örnekler vererek özetleyen Düven, "Akaryakıt fiyatları her geçen gün üzerine katlanarak yükselmeye devam ediyor" sözleriyle durumun ciddiyetini aktardı.

NİSAN AYINA KADAR "ARMAGEDDON" UYARISI

Gelecek aylara dair beklentilerin karamsar olduğunu belirten Düven, "Nisan ayına kadar çok daha büyük bir krizin gelebileceği yönünde hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde, enerji krizine gıda krizinin de eşlik edeceği büyük bir 'Armageddon' hazırlığı yapılması gerektiğine dair manşetler atılmış durumda" şeklinde konuştu.